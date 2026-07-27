Il restomod italiano da 765 CV della leggendaria 190 EVO II

Gli anni '90 tornano a vivere in una delle interpretazioni più estreme e affascinanti degli ultimi tempi. La Vespera Iride Evo 5 è un esclusivo restomod ispirato alla leggendaria Mercedes 190 EVO II, ma reinterpretato con materiali moderni, una meccanica completamente rivista e prestazioni da autentica supercar.

Realizzata anche grazie alla collaborazione con Loris Capirossi, grande appassionato e collezionista di automobili, questa sportiva abbina una carrozzeria in carbonio allargata, un sei cilindri turbo da 765 CV e una produzione completamente artigianale, nella quale ogni esemplare diventa unico grazie a un programma di personalizzazione molto curato.

Larghissima e "dorata"

A prima vista è impossibile non riconoscere il legame con la Mercedes 190 EVO II, l'iconica berlina nata nel 1990 per ottenere l'omologazione nel Campionato DTM Gruppo A. Della vettura originale vengono mantenute le proporzioni e il carattere, ma tutto è stato reinterpretato in chiave moderna.

La carrozzeria originale della Mercedes è stata completamente ridisegnata ed è realizzata interamente in fibra di carbonio, con carreggiate allargate di ben 10 cm per lato, per un incremento complessivo di 20 cm rispetto alla 190 originale. Il risultato è una presenza scenica ancora più muscolosa, enfatizzata dalle nuove minigonne, dalle prese d'aria dietro i passaruota e dall'enorme alettone posteriore.

Alla presentazione il modello è stato mostrato nella raffinata tinta Verde Montreal, impreziosita da dettagli dorati, ma ogni cliente può scegliere una colorazione esclusiva. Una volta selezionata, infatti, quella tonalità viene eliminata dalla palette disponibile, garantendo che nessun'altra Vespera venga realizzata con la stessa vernice.

Vespera Iride Evo 5 Vespera Iride Evo 5, il posteriore Vespera Iride Evo 5, il frontale Foto Di: Vespera Automobili Foto Di: Vespera Automobili

Completano il look i fari full LED e gli iconici cerchi OZ Rally Racing, che aggiungono un ulteriore richiamo al mondo delle competizioni.

Si passa al 3 litri

Se il design resta fedele alla tradizione, sotto il cofano cambia praticamente tutto.

La base tecnica è il celebre sei cilindri in linea Mercedes M103, originariamente un 2.6 aspirato. I tecnici di Vespera lo hanno portato a 3 litri, rinforzandolo con numerosi componenti forgiati e aggiungendo la sovralimentazione.

Vespera Iride Evo 5, il motore 3 litri Foto di: Vespera Automobili

I numeri sono impressionanti, con 765 CV, 910 Nm di coppia e cambio manuale a 6 marce. La trazione è posteriore con differenziale autobloccante. Tutto ciò permette alla Iride Evo 5 di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 299 km/h, il tutto mantenendo un peso contenuto in 1.450 kg.

Anche la dinamica di guida è stata sviluppata per offrire sensazioni autentiche. L'impianto frenante deriva dalla 190 EVO II, mentre il cambio manuale rappresenta una scelta sempre più rara nel panorama delle supercar moderne, pensata per coinvolgere il pilota in ogni cambiata.

Interni ancora in sviluppo

L'abitacolo è ancora in fase di definizione, ma Vespera ha già anticipato la filosofia del progetto.

Gli interni uniranno carbonio, pelle e Alcantara, con finiture realizzate su misura e un elevato livello di personalizzazione. L'obiettivo è mantenere il carattere analogico dell'auto senza rinunciare ai materiali e alla qualità costruttiva di una moderna granturismo artigianale.

Come per gli esterni, anche l'abitacolo potrà essere configurato secondo le richieste del cliente, rendendo ogni esemplare praticamente irripetibile.

Il prezzo non è stato comunicato ufficialmente e viene rivelato esclusivamente ai clienti realmente interessati all'acquisto. Una scelta coerente con la filosofia del progetto: ogni Vespera Iride Evo 5 nasce su commissione ed è costruita come un pezzo unico destinato ai collezionisti più esigenti.

Fotogallery: Vespera Iride Evo 5

19 Fonte: Vespera Automobili