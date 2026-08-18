A chi serve la pelle? La prima EV Bentley avrà sedili in lana merino

La sostenibilità non deve per forza essere scomoda. Solo perché qualcosa è realizzato con materiali riciclati o rinnovabili, non significa che debba sembrare economico o che non possa essere lussuoso. Bentley non è la prima azienda a creare un abitacolo elegante e raffinato con materiali sostenibili ma, con il futuro SUV elettrico Torcal, è la prima a utilizzare in un'auto uno dei materiali più pregiati al mondo: la lana Merino.

La lana non viene normalmente impiegata negli abitacoli delle auto perché non è un tessuto particolarmente resistente all'abrasione costante. È ottima per i maglioni, ma il continuo sedersi, sfregare e toccare a cui sono sottoposti gli interni automobilistici la consumerebbe troppo in fretta. Tuttavia, la lana è un materiale naturale, rinnovabile all'infinito e la sua produzione non danneggia gli animali. Inoltre, offre una sensazione piacevole e lussuosa. Per questo Bentley ha deciso di capire come utilizzarla in un'auto.

Lavorando con Fox Brothers, produttore di tessuti con sede nel Somerset, in Inghilterra, attivo fin dal XVIII secolo, Bentley ha creato il primo tessuto automobilistico in lana Merino 100%. È anche il primo tessuto automobilistico in lana a ottenere la certificazione Responsible Wool Standard (RWS).

Dettagli e finiture interne della Bentley Torcal Foto di: Bentley

Dove verrà utilizzata la nuova lana Merino

Dove sarà impiegata esattamente questa nuova e sofisticata lana sulla Bentley Torcal? Per il momento non è ancora chiaro, dato che la Torcal non è stata svelata completamente. La nuova lana si vede in alcune immagini teaser diffuse da Bentley, ma solo su una delle portiere. Resta da capire se arriverà anche sui sedili.

Ombre Veneer: il legno sostenibile della Torcal

Un altro elemento all'insegna della sostenibilità è il legno della Torcal. Si chiama Ombre Veneer ed è realizzato con scarti di noce provenienti da fonti sostenibili e carta riciclata. Fino a 1.000 strati selezionati singolarmente vengono compressi insieme e poi tagliati in fogli con uno spessore inferiore a 1 millimetro. La carta potrebbe non sembrare la scelta di materiale più affascinante, ma trattandosi di una Bentley, è lecito aspettarsi un risultato di alto livello.

Fotogallery: Dettagli e finiture interne della Bentley Torcal 7 Fonte: Bentley

Materiali inediti per il SUV elettrico Bentley

Se siete mai saliti a bordo di una Bentley, sapete che l'azienda non lascia nulla al caso. Quindi, quando si tratta di creare materiali sostenibili e di provenienza etica per il suo modello più attento all'ambiente, non sorprende che abbia inventato qualcosa di completamente nuovo, mai visto prima su un'auto. Speriamo solo che nessun cliente Bentley sia allergico alla lana di pecora.