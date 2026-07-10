Come sono fatti gli interni del nuovo SUV Bentley

Ora non manca più nulla, o quasi. Dopo averla vista - ancora camuffata - e averne scoperto il nome della Bentley Trocal ci mancava ancora una cosa: sapere come sono fatti gli interni. Informazione che oggi, grazie a una foto spia, abbiamo. Anche se parziale.

Lo scatto pubblicato sul profilo Instagram TheCarSpy infatti mostra per la prima volta la plancia del nuovo SUV elettrico inglese, atteso al debutto il 23 settembre 2026. E sì, se vi sembra di essere davanti a un déjà vu non avete tutti i torti.

Quelle curve conosciute

Basta guardare il monitor centrale curvo nella parte bassa per indovinare fin da subito la parentela tra la Bentley Trocal e la nuova Porsche Cayenne, quella elettrica. Un'impostazione che unisce i due SUV che, d'altra parte, utilizzano la stessa piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, dedicata alle auto elettriche dei vari marchi del colosso tedesco.

Il panno scuro sulla sommità della plancia nasconde le bocchette dell'aria condizionata ma non ci aspettiamo sorprese particolari a livello di disegno e posizione. Non c'è invece il classico orologio con schermo circolare, caratteristica tipica di Porsche e che in quel di Bentley potrebbe trovare posto altrove. Rimane invece la strumentazione digitale anch'essa curva mentre non c'è traccia dello schermo dedicato al passeggero anteriore ma, trattandosi di un optional, non è da escluderne la presenza sugli allestimenti più ricchi. Si scorgono poi anche i rotori fisici sistemati sotto il monitor centrale, dove ci dovrebbe essere anche il poggia polso.

Gli interni della Porsche Cayenne Foto di: Porsche

Cambia il disegno del volante, maggiormente svasato ma ancora una volta a 3 razze e con vari comandi fisici e virtuali. Vista la parentela con la Cayenne elettrica la Bentley Torcal dovrebbe riprenderne non solo gli interni ma anche i powertrain, arrivare a toccare (e magari superare) i 1.156 CV della Cayenne Turbo.