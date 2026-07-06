Bentley Torcal. Iniziamo a prendere familiarità con questo nome, quello del nuovo SUV che la Casa inglese svelerà in anteprima mondiale il prossimo 23 settembre. Il quarto modello della gamma e anche il più importante dei 107 anni di storia della B alata.

A meno di clamorose sorprese infatti dovrebbe trattarsi della prima Bentley completamente elettrica, basata sula piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, la stessa di Audi A6 e-tron e Porsche Cayenne. Ecco cosa sappiamo.

Urban SUV, poco urban

Prima di tutto parliamo di dimensioni: la Bentley Torcal viene chiamata "urban SUV", a indicare dimensioni inferiori rispetto ai 5,14 metri di lunghezza della Bentayga. Secondo alcunii rumors dovrebbe attestarsi di poco sotto i 5 metri, quindi ben lontana da quanto intendiamo noi per "SUV urbano". Certo, considerando che la piattaforma PPE viene utilizzata anche dalla Porsche Macan, lunga 4,78 metri, la Torcal potrebbe attestarsi intorno a quella lunghezza. Comunque sempre fuori da un discorso di dimensioni cittadine.

Bentley Torcal teaser Foto di: Bentley

Per quanto riguarda lo stile la prima foto del nuovo SUV Bentley mostra parte del posteriore, caratterizzato da gruppi ottici molto sottili che rinunciano al disegno ovale del resto della gamma e - udite udite - anche alla striscia lumininosa coast to coast. Grazie alle foto spia sappiamo anche che avrà un cofano particolarmente lungo e proporzioni da classico SUV.

Parlando di motorizzazioni sappiamo che la Bentley Torcal sarà 100% elettrica e utilizzerà la piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, con buone possibilità che possa ereditare il powertrain della Cayenne Turbo da 1.156 CV.

Il video teaser della Bentley Torcal

Perché si chiama così?

Nel breve comunicato stampa Bentley spiega anche l'origine del nome della Torcal. Come per Bentayga, Bacalar e Batur il nuovo SUV inglese prende il nome da un luogo famoso per i suoi paesaggi, in questo caso El Torcal de Antequera in Andalusia, Spagna, "paesaggio calcareo di formazioni rocciose sovrapposte, scogliere e labirinti, plasmato dalla natura nel corso di milioni di anni e tuttora in continua evoluzione".