Gli interni del nuovo SUV Bentley, con i comandi fisici
Sulla Bentley Torcal il Curation Engine coordina luce, suono, aria e informazioni in quattro modalità pensate per comfort, guida, relax e benessere.
La Bentley Torcal, il nuovo SUV della Casa inglese nonché suo primo modello 100% elettrico, continua a svelarsi pian piano con immagini e informazioni ufficiali. Oggi tocca agli interni, con dettagli della plancia e di ciò che i passeggeri avranno a disposizione.
Per una volta però non si parla di super monitor posizionati ovunque, ma di benessere. Ed ecco come la Bentley Torcal accoglierà i passeggeri.
Cos'è il Curation Engine sulla Bentley Torcal
Siamo abituati a pensare alle auto in grado di cambiare carattere modificando la risposta del motore, delle sospensioni, il peso al volante e via dicendo. Poi gli interni si sono fatti sempre più tecnologici e sono arrivate le personalizzazioni per quanto riguarda luce, suoni e via dicendo. Ecco, la Bentley Torcal promette di alzare l'asticella modificando, a seconda delle situazioni, anche come viene immessa l'aria in abitacolo e le informazioni mostrate a schermo.
Il Curation Engine della Bentley Torcal
A Crewe lo chiamano Curation Engine e ha l'obiettivo di trasformare l'abitacolo del nuovo SUV Bentley in quattro ambienti distinti, pensati per stati d'animo diversi. Il sistema coordina in modo unitario illuminazione, impianto audio, climatizzazione, qualità dell'aria e contenuti digitali, andando oltre i classici settaggi di guida Bentley, Sport e Comfort e affiancando a questi una serie di Experience Mode dedicate al benessere a bordo.
Il Curation Engine propone quattro scenari principali: Bentley Mode, Comfort Mode, Sport Mode e Torcal è il Refresh Mode, che prevedono settaggi differenti per i vari parametri. Per gestirli si utilizza il Curation Engine, descritto dal marchio come un "elemento di arredo simile a un gioiello automobilistico". Celebrazioni a parte è un comando fisico attraverso il quale si gestiscono anche sospensioni, motore e parametri di guida.
Bentley Torcal, come sono fatti gli interni
Come abbiamo avuto modo di vedere anche in recenti foto spia e in un video ufficiale gli interni della Bentley Torcal sembrano riprendere in pieno l'arredamento della nuova Porsche Cayenne elettrica (con la quale condividerà piattaforma e powertrain), almeno per quanto riguarda la plancia. Troveremo quindi il monitor centrale curvo, corredato di comandi fisici. Che sul SUV Bentley avranno dimensioni e stili diversi e saranno accompagnati anche dal già citato Curation Engine, rotore con trattamento estetico particolare.
Ci saranno poi pelle a profusione e materiali nobili, tipici di Bentley. Il debutto della Torcal è atteso per il 23 settembre 2026.
Consigliati per te
Bentley celebra 80 anni a Crewe con una Continental GTC speciale
L'alternativa al camper van è il semintegrale Dethleffs Just Van
Come sono fatti gli interni del nuovo SUV Bentley
La Toyota GR86 si aggiorna
Le prossime Peugeot GTi potrebbero essere ibride
Il nuovo responsabile del design di Pininfarina
Le previsioni del traffico per il weekend 8-9 agosto 2026