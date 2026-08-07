Gli interni del nuovo SUV Bentley, con i comandi fisici

La Bentley Torcal, il nuovo SUV della Casa inglese nonché suo primo modello 100% elettrico, continua a svelarsi pian piano con immagini e informazioni ufficiali. Oggi tocca agli interni, con dettagli della plancia e di ciò che i passeggeri avranno a disposizione.

Per una volta però non si parla di super monitor posizionati ovunque, ma di benessere. Ed ecco come la Bentley Torcal accoglierà i passeggeri.

Cos'è il Curation Engine sulla Bentley Torcal

Siamo abituati a pensare alle auto in grado di cambiare carattere modificando la risposta del motore, delle sospensioni, il peso al volante e via dicendo. Poi gli interni si sono fatti sempre più tecnologici e sono arrivate le personalizzazioni per quanto riguarda luce, suoni e via dicendo. Ecco, la Bentley Torcal promette di alzare l'asticella modificando, a seconda delle situazioni, anche come viene immessa l'aria in abitacolo e le informazioni mostrate a schermo.

Il Curation Engine della Bentley Torcal Foto di: Bentley

A Crewe lo chiamano Curation Engine e ha l'obiettivo di trasformare l'abitacolo del nuovo SUV Bentley in quattro ambienti distinti, pensati per stati d'animo diversi. Il sistema coordina in modo unitario illuminazione, impianto audio, climatizzazione, qualità dell'aria e contenuti digitali, andando oltre i classici settaggi di guida Bentley, Sport e Comfort e affiancando a questi una serie di Experience Mode dedicate al benessere a bordo.

Il Curation Engine propone quattro scenari principali: Bentley Mode, Comfort Mode, Sport Mode e Torcal è il Refresh Mode, che prevedono settaggi differenti per i vari parametri. Per gestirli si utilizza il Curation Engine, descritto dal marchio come un "elemento di arredo simile a un gioiello automobilistico". Celebrazioni a parte è un comando fisico attraverso il quale si gestiscono anche sospensioni, motore e parametri di guida.

Gli interni della Bentley Torcal Foto Di: Bentley Gli interni della Bentley Torcal Foto Di: Bentley

Bentley Torcal, come sono fatti gli interni

Come abbiamo avuto modo di vedere anche in recenti foto spia e in un video ufficiale gli interni della Bentley Torcal sembrano riprendere in pieno l'arredamento della nuova Porsche Cayenne elettrica (con la quale condividerà piattaforma e powertrain), almeno per quanto riguarda la plancia. Troveremo quindi il monitor centrale curvo, corredato di comandi fisici. Che sul SUV Bentley avranno dimensioni e stili diversi e saranno accompagnati anche dal già citato Curation Engine, rotore con trattamento estetico particolare.

Ci saranno poi pelle a profusione e materiali nobili, tipici di Bentley. Il debutto della Torcal è atteso per il 23 settembre 2026.