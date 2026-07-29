Bentley celebra 80 anni a Crewe con una Continental GTC speciale

Una Bentley Continental GTC one-off rifinita in una nuova vernice Supernova Purple Ombre è stata svelata a Crewe, mentre Bentley celebra 80 anni di produzione automobilistica presso lo storico stabilimento di Pyms Lane. L’auto è stata la protagonista di un evento celebrativo tenutosi il 28 luglio 2026, alla presenza di oltre 100 clienti.

L’azienda ha sfruttato l’occasione per sottolineare come la sua cosiddetta Dream Factory, filosofia costruttiva della Casa, stia integrando le tradizionali competenze artigianali della carrozzeria con una produzione moderna e più digitale per la prossima generazione di modelli.

107 Bentley, oltre un secolo di storia

La celebrazione di Crewe ha riunito 107 Bentley appartenenti ai membri del Bentley Drivers Club, parcheggiate lungo Pyms Lane in ordine cronologico di produzione. L’esposizione partiva da EXP3, descritta dall’azienda come la prima Bentley mai consegnata a un cliente, e arrivava fino a una Flying Spur Speed 2025, trasformando di fatto il fronte della fabbrica in una linea del tempo della produzione del marchio.

Bentley Continental GTC Edizione Speciale per l'80° Anniversario Foto di: Bentley

Stando a quanto dichiarato da Bentley, la parata ha messo in fila tutte le epoche chiave della storia della B alata, dalle prime vetture di W.O. Bentley e i modelli costruiti a Derby fino all’attuale gamma prodotta a Crewe, dalla Blower alla Bentayga.

Un ricco happening che ha visto arrivare proprietari di Bentley da tutto il mondo, riunitisi presso la cosiddetta Home of Bentley, celebrando oltre un secolo di tradizione del marchio insieme al traguardo degli 80 anni di produzione a Crewe.

Foto di: Bentley

Lo stabilimento di Crewe guarda al futuro della 'Dream Factory'

Bentley sottolinea che questo anniversario arriva nel momento in cui il sito di Crewe si avvicina al completamento di quella che definisce la trasformazione più significativa della sua storia. Costruito originariamente nel 1938 per produrre motori aeronautici Rolls-Royce Merlin, l’impianto è poi diventato la principale base produttiva dei veicoli Bentley e si è evoluto costantemente nel corso dei decenni.

L’attuale riqualificazione viene descritta come la creazione di una Dream Factory di nuova generazione: un polo produttivo digitale e flessibile destinato a costruire i prodotti Bentley attuali e futuri, preservando al tempo stesso le tradizioni artigianali associate al marchio.

I recenti investimenti a Crewe comprendono un Design Studio, un Engineering Technical Centre, un Excellence Center for Quality and Launch, un Integrated Logistics Centre e una nuova Paint Shop, che Bentley ricorda essere stata inaugurata ufficialmente all’inizio di luglio da Sua Altezza Reale The Princess Royal. In vista del debutto globale della Torcal, prima elettrica della Casa, sono in corso i lavori per trasformare l’edificio più antico del sito nell’area di assemblaggio del SUV a batterie, il cui lancio è previsto a settembre.

Continental GTC one-off in Supernova Purple Ombre

Come detto per celebrare gli 80 anni di produzione a Crewe, Bentley ha commissionato una Continental GTC unica attraverso la divisione Mulliner dedicata alle realizzazioni su misura. La cabriolet sfoggia una vernice esclusiva Supernova Purple Ombre creata appositamente per l’occasione dalla Paint Shop di Bentley e dai team CMF/Bespoke.

Il colore esterno sfuma da Supernova Purple a Supernova Purple Dark, abbinato a una grafica laterale personalizzata con il numero "80" caratterizzata da un effetto ombré inverso e a finiture dei cerchi a contrasto studiate per richiamare il tema.

Foto di: Bentley

All’interno, il tema celebrativo prosegue con poggiatesta ricamati con il numero "80" e una grafica personalizzata aerografata sulla plancia. Bentley spiega che quest’opera raffigura l’edificio del Design Studio del marchio insieme a un riferimento visivo a otto decenni di produzione automobilistica a Crewe.

Il marchio descrive questa GTC one-off come un’espressione contemporanea dell’artigianalità, dell’innovazione e dell’attenzione ai dettagli che hanno definito le sue auto dai primi modelli costruiti a Crewe fino a oggi. Il livello di personalizzazione richiama altre Bentley recenti ad alte prestazioni e in serie speciale, come l’imminente Continental GT Supersports e progetti a tiratura limitata orientati al design come la Batur Convertible firmata Mulliner.