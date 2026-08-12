Dopo 27 anni ecco la X5 che BMW non ha mai voluto fare

Alla Monterey Car Week 2026, BMW e Kith presentano una delle collaborazioni più sorprendenti dell'evento californiano: una X5 del 2000 equipaggiata col V10 della M5 E60.

La ricetta unisce la prima generazione della X5, un motore aspirato da 5 litri capace di sviluppare più di 500 CV, un cambio manuale a sei rapporti e la trazione integrale originale. Il risultato è un SUV profondamente trasformato che porta sotto il cofano uno dei propulsori più celebri della storia recente di BMW.

Il V10 della M5 arriva sulla X5

Sotto al cofano della X5 si trova il celebre S85 V10 aspirato. Nella M5 sviluppa 507 CV e si distingue per un carattere molto diverso rispetto ai moderni motori sovralimentati. Installarlo sulla X5 E53 significa creare un abbinamento che BMW non propone mai in produzione. Il grande dieci cilindri viene infatti associato a un cambio manuale a sei marce, soluzione particolarmente interessante considerando che la M5 E60 utilizza principalmente la trasmissione SMG.

BMW X5 E53 Foto di: BMW

Ancora più importante è la scelta di mantenere la trazione integrale originale della X5. Il progetto non trasforma quindi il SUV in una semplice vettura a trazione posteriore, ma conserva una delle caratteristiche fondamentali della E53, adattandola alla presenza del V10.

In ogni caso, il trapianto del V10 rappresenta soltanto una parte del lavoro. La X5 è stata sottoposta a un restauro completo, con un intervento che richiede più di dodici mesi di sviluppo. L'obiettivo non è quindi semplicemente realizzare una X5 potente, ma costruire un esemplare unico curato in ogni dettaglio.

Una X5 (moderna) davvero unica

La collaborazione non si limita alla X5 V10. BMW e Kith presentano infatti anche una X5 di nuova generazione caratterizzata dalla verniciatura Frozen Titanium Silver.

Il colore rappresenta un omaggio diretto alla Titanium Silver Metallic utilizzata sulla X5 E53 restaurata. BMW specifica inoltre che questa tonalità non viene proposta sulla normale gamma di produzione della nuova X5, rendendo la vettura moderna un elemento complementare al progetto storico.

Per il momento BMW non conferma l'eventuale produzione della X5 V10. La vettura viene presentata come un progetto speciale nato dalla collaborazione con Kith e non è ancora chiaro se possa diventare una serie limitata destinata ai clienti.

Le precedenti collaborazioni tra BMW e Kith sfociano in alcuni casi in produzioni a tiratura limitata, ma il trapianto del V10 sulla X5 E53 rende questo esemplare molto più particolare.