Ma che bellezza: torna il cambio manuale sulla Porsche 911 Carrera

Strani tempi i nostri: da una parte c'è un'impennata di modelli elettrici, dall'altra il cambio manuale sta tornando alla ribalta. Anche se non ovunque, ma nei posti giusti sì. Come a bordo della Porsche 911 Carrera S. In risposta a quella che l’azienda definisce una “travolgente domanda da parte dei clienti”, in quel di Stoccarda hanno deciso di lanciare il nuovo pacchetto MT per la 911 Carrera S model year 2027.

Disponibile sia in versione Coupé sia Cabriolet, la Carrera S manuale è pensata per mettere ancora più al centro l’esperienza di guida. Inoltre è offerto in abbinamento a una dotazione di seriesensibilmente più ricca rispetto alla normale Carrera S. L'unica pecca è che è disponibile solo negli Stati Uniti.

Vecchie conoscenze

Sotto il cofano (posteriore) della Porsche 911 Carrera S con cambio manuale c’è lo stesso 6 cilindri boxer 3.0 biturbo della Carrera S automatica, con una potenza di 473 CV. La trazione è esclusivamente posteriore.

34 Fonte: Porsche

Non è solo una Carrera S con il manuale

Attenzione però: non si tratta semplicemente di una Carrera S con il pedale della frizione. Porsche ha arricchito il pacchetto MT con numerosi contenuti tecnici aggiuntivi, tra cuiasse posteriore sterzante, assetto PASM Sport con altezza da terra ribassata di 10 mm, pacchetto Sport Chrono, una taratura specifica dello scarico e il pomello del cambio in noce.

Forse l’aggiornamento più importante, però, è rappresentato dai cerchi con fissaggio centrale di serie. È una prima assoluta per la 911 Carrera S e consente di risparmiare oltre 7,7 kg rispetto ai cerchi standard della Carrera S. Questo aiuta a mantenere il peso sorprendentemente vicino a quello della più leggera Carrera T: la Carrera S manuale Coupé ferma l’ago della bilancia a 1.509 kg, appena 5 kg in più rispetto a una Carrera T Coupé.

Foto Di: Porsche Foto di: Porsche

La Porsche 911 Carrera S manuale riceve anche terminali di scarico in titanio con finiture nere e un frontale SportDesign. I clienti possono inoltre aggiungere i Porsche Ceramic Composite Brakes, che sostituiscono l’impianto standard in ghisa. All’interno, i sedili Sport Plus a regolazione elettrica a 4 vie sono di serie, ma è possibile passare ai sedili Sport a 14 vie, ai sedili Sport Plus a 18 vie oppure ai Folding Lightweight Bucket in fibra di carbonio.

Foto di: Porsche

Ampie possibilità di personalizzazione

Non manca poi spazio per la personalizzazione per la 911 con cambio manuale. Un pacchetto interno opzionale aggiunge sezioni centrali dei sedili in Sport-Tex tartan con righe Chalk, oltre a cuciture e cinture di sicurezza coordinate, finiture interne Ceramica e inserti in alluminio spazzolato nero.I clienti possono scegliere tra 17 colori esterni, oltre ai programmi Paint to Sample e Paint to Sample Plus di Porsche. Sono inoltre disponibili oltre 70 configurazioni per gli interni in pelle, offrendo quindi molte possibilità per rendere l’auto davvero su misura.

A listino ci sono anche alcuni pacchetti estetici dedicati. Uno di questi aggiunge fari HD-Matrix Design neri, cerchi con finitura Ceramica, logo posteriore “S” rosso, scritta “PORSCHE” bianca e calotte degli specchietti in tinta carrozzeria. Include perfino luci di cortesia che proiettano a terra lo schema del cambio manuale a sei marce.

Porsche 911 Carrera S manuale Foto di: Porsche

La Porsche 911 Carrera S con pacchetto MT model year 2027 parte da 169.450 dollari per la Coupé, inclusa la destination fee di 2.350 dollari. La Cabriolet parte invece da 183.350 dollari, sempre comprensivi della destination fee. Va inoltre sottolineato che si tratta di una versione destinata esclusivamente al Nord America. Gli ordini sono già aperti, mentre le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.

Porsche 911 Carrera S MT 2027 Foto Di: Porsche Porsche 911 Carrera S MT 2027 Foto Di: Porsche

Il parere di Motor1: Con la Carrera S manuale, Porsche arriva ora a offrire sette varianti della 911 con tre pedali in Nord America. Una scelta da applaudire. E mentre il cambio manuale continua a scomparire da un numero crescente di auto ad alte prestazioni, Porsche dimostra chiaramente di non essere ancora pronta ad abbandonarlo.

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