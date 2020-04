I fan di Ford che adorano le drag race sapranno già tutto sulla serie Cobra Jet. Con origini che risalgono alle Mustang Cobra Jet degli Anni '60, le versioni moderne sono auto dedicate alle sfide sul quarto di miglio (400 metri).

Queste versioni possono essere acquistate direttamente da Ford e nel corso degli anni ne sono state vendute solo 68. Ford, oltre a fornire le specifiche del motore, ha sempre garantito che il V8 sovralimentato da 5,2 litri potesse strappare un tempo di 8 secondi nello sparo, con una velocità di uscita pari a 250 km/h.

Rivoluzione silenziosa

Il livello di potenza della nuova versione, la Mustang Cobra Jet 1400, proviene da un motore elettrico, una prima assoluta per questa serie. Sotto il cofano ci sono 1.400 CV (1.044 kW) che, secondo lo stesso reparto sportivo, rendono il modello più veloce dell'attuale Cobra Jet con motore termico.

"Questo progetto è stato una sfida per tutti noi, ma una sfida che ci ha appassionato molto", ha dichiarato Mark Rushbrook, direttore generale di Ford Performance Motorsports. "Abbiamo visto il progetto Cobra Jet 1400 come un'opportunità per iniziare a sviluppare propulsori elettrici per auto da corsa con cui abbiamo già avuto molta esperienza e al primo tentativo siamo già riusciti a superare gli standard raggiunti con le versioni precedenti (tutte a benzina)".

Presto in azione

I dettagli sul motore, sulla batteria o su altri aspetti tecnici non sono stati dichiarati in quanto si tratta ancora di un prototipo. Tuttavia, stiamo parlando di una Mustang perfettamente funzionante che invia oltre 1.491 Nm di coppia alle ruote posteriori.

Per adesso, come accennato, questo è solo un prototipo e Ford non ha ufficializzato niente in merito ad una produzione in più esemplari. I test con la Cobra Jet 1400 sono in corso e un debutto in pista per i media e i fan di questo tipo di corse dovrebbe svolgersi entro la fine dell'anno.