Per sapere che problemi all'auto basta chiederlo direttamente a lei

Ford è entrata nel mondo degli assistenti basati sull’IA con un nuovo chatbot progettato per fornire risposte a domande specifiche dei proprietari. La Casa ha infatti iniziato a distribuire la funzione nelle app per smartphone Ford e Lincoln, con un totale di otto milioni di clienti che dovrebbero ricevere presto la novità.

Secondo Ford il suo nuovo assistente IA può spiegare il funzionamento di sistemi come BlueCruise, l'assistente alla guida senza mani in autostrada, agendo di fatto come un piccolo robot che legge il manuale d’uso al posto dell’utente. Inoltre, il chatbot può dire al proprietario se un determinato mobile entra nel vano di carico, quanta strada si può percorrere con il proprio veicolo elettrico tra una ricarica e l’altra durante un lungo viaggio e quale tipo di caricatore può essere utilizzato per ricaricare la batteria.

Dimenticate i manuali

L'integrazione dell'IA direttamente nell’app per smartphone, il sistema ha accesso immediato e sicuro al veicolo configurato, in questo modo può fornire risposte senza che il proprietario debba inserire manualmente le specifiche dell’auto. Come ulteriore vantaggio, il chatbot di Ford può suggerire come effettuare una rapida risoluzione dei problemi, sulla base della telemetria ricevuta dai sensori dell’auto.

Per il momento, i proprietari devono scrivere le proprie domande nell’app per smartphone, ma questo è solo l’inizio. Ford ha dichiarato che integrerà gradualmente altre funzioni IA direttamente nei sistemi operativi dei suoi modellli, così i conducenti avranno accesso a tutte le informazioni disponibili tramite lo schermo dell’infotainment. Il primo passo in questa direzione è l’aggiunta dell’assistente Gemini di Google, disponibile come alternativa facoltativa a Google Assistant sui veicoli compatibili.

Con Gemini, i conducenti possono porre domande in modo naturale che includono più richieste, e il sistema risponderà senza sembrare un robot. L’assistente IA attualmente in distribuzione nelle app per smartphone Ford e Lincoln funziona con le auto dal 2021 in poi che dispongono di una connessione internet attiva, inclusi il pick-up elettrico F-150 Lightning e la Mustang Mach-E. Sono compatibili anche diversi modelli Ford e Lincoln con motore termico.