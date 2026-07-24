La Grand Limousine si fa sportiva, ecco la Mercedes VLE AMG Line

Mercedes-Benz amplia la gamma della nuova VLE, la Grand Limousine per ora solo elettrica che punta a combinare comfort da berlina di rappresentanza e versatilità da monovolume. Dal 23 luglio 2026 la VLE 300 electric è disponibile con nuove possibilità di configurazione, grazie all’introduzione degli allestimenti AMG Line e AMG Line Plus, a un ampliamento della dotazione optional e alla possibilità di scegliere l’abitacolo con otto posti.

L’obiettivo è rendere la VLE un modello più trasversale, capace di rivolgersi sia alle famiglie alla ricerca di un veicolo spazioso per il tempo libero, sia ai clienti professionali che necessitano di una navetta premium per trasporto passeggeri.

Arrivano AMG Line e AMG Line Plus

La principale novità della gamma è rappresentata dalle nuove versioni AMG Line e AMG Line Plus, che si aggiungono agli equipaggiamenti di serie e alla già disponibile Line EXCLUSIVE.

La AMG Line introduce un’impostazione più sportiva grazie a elementi estetici dedicati, tra cui la calandra AMG con dettagli cromati e cornice illuminata, paraurti specifici in tinta carrozzeria, inserti in alluminio lucido lungo i sottoporta e la linea dei finestrini.

A completare il look esterno ci sono cerchi in lega AMG da 20 pollici con design a cinque razze, mentre nell’abitacolo trovano spazio sedili Classic con cuciture decorative e finiture con effetto alluminio spazzolato.

Mercedes-Benz VLE 300 Foto di: Mercedes-Benz

La AMG Line Plus porta il carattere dinamico a un livello superiore con dettagli in nero lucido e dark chrome, lamelle nere sulla calandra, maniglie delle porte in dark chrome e cerchi AMG da 21 pollici con design a cinque doppie razze.

All’interno questa configurazione propone sedili Excellence con cuciture rosse a contrasto, cinture di sicurezza MANUFAKTUR rosse e inserti in fibra di carbonio AMG silk-matt, per un ambiente più sportivo e ricercato.

Più comfort e fino a otto posti

L’ampliamento della gamma riguarda anche le possibilità di personalizzazione dell’abitacolo. La VLE può ora essere equipaggiata con i Sedili Premium Comfort posteriori regolabili elettricamente, dotati di braccioli e funzione di riscaldamento.

Debutta inoltre la configurazione a otto posti che completa la gamma delle soluzioni disponibili, ora compresa tra cinque e otto sedute. Una scelta che amplia il campo di utilizzo della VLE, avvicinandola alle esigenze di chi cerca un veicolo familiare molto spazioso o un mezzo per servizi shuttle esclusivi.

Mercedes-Benz VLE 300 - Debutta la configurazione a otto posti Foto di: Mercedes-Benz

Per la Line EXCLUSIVE diventano inoltre disponibili nuovi pacchetti di equipaggiamento. I clienti possono scegliere il Premium Package o il più completo Premium Plus Package, che aggiunge dotazioni come head-up display e sistema MBUX Superscreen. Tra gli optional entra anche il tetto panoramico Sky View.

Prezzo e gamma Mercedes VLE 300 electric

Il cuore dell’offerta resta la Mercedes VLE 300 completamente elettrica, ordinabile dallo scorso aprile e ora proposta con una gamma più ampia di allestimenti.

In Italia il prezzo di partenza è fissato a 73.163,94 euro IVA esclusa, pari a 89.260 euro IVA inclusa (messa su strada esclusa).

Per chi sceglie l’impostazione AMG, il pacchetto AMG Line ha un prezzo di 2.350 euro IVA esclusa (2.867 euro IVA inclusa), mentre la più ricca AMG Line Plus richiede 5.067,21 euro IVA esclusa (6.182 euro IVA inclusa).

Fotogallery: Mercedes VLE (2026), la prova su strada