Gli incentivi per i veicoli commerciali sono finiti

Forse è un recordo, ma anche non fosse così la realtà del fatti è questa: in meno di un'ora tutti i fondi a disposizione per gli incentivi a favore dell'acquisto di veicoli commerciali sono terminati. Un successo, tenendo conto anche degli "appena" 40 milioni messi sul piatto dall'esecutivo.

Secondo Motus-E ormai i tempi sono maturi "per una pianificazione strategica degli strumenti incentivanti”

Il successo dell'elettric

“L’esaurimento in meno di un’ora degli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali, con i furgoni elettrici protagonisti assoluti della corsa agli ordini, testimonia ancora una volta tutto il potenziale interesse degli italiani per questa tecnologia, ma anche la necessità di una pianificazione più strutturata e programmatica degli strumenti di supporto al mercato”

ha commentato così il successo dei nuovi incentivi per veicoli commerciali Francesco Naso, segretario generale di Motus-E.

Incentivi rivolti ai veicoli di categoria N1 e N2, con 16 milioni di euro per gli elettrici e 24 milioni per qualsiasi tipo di alimentazione. “Oggi - prosegue Naso - in appena 50 minuti sono stati ordinati molti più veicoli elettrici di quelli immatricolati in tutta la prima metà del 2026”.

Bisogno di programmazione

L'elettrico quindi cresce, ma solo se sostenuto da incentivi. Proprio per questo Motus-E chiede al Governo una "pianificazione e un effettivo coordinamento delle misure di incentivazione diretta, fiscali, sul prezzo dell'energia e per le infrastrutture di ricarica, che rappresentano un insieme di leve che in questa fase può consentire all'Italia di colmare il gap sull'elettrico rispetto al resto d'Europa”.

Per ora però l'appuntamento è rimandato al 2027, quando verranno messi a disposizione altri 40 milioni, stessa cifra prevista per il 2028 e il 2029, mentre nel 2030 la cifra verrà dimezzata a 20 milioini di euro.

Per quanto riguarda gli incentivi per il retrofit GPL e metano invece dei 4 milioni iniziali ne rimangono 3.786.400.