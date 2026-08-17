Opel Astra vs Volkswagen Golf, duello tra compatte razionali tedesche

Nel segmento delle compatte, Opel Astra e Volkswagen Golf continuano a rappresentare due punti di riferimento per chi cerca un'auto equilibrata, moderna e adatta sia all'utilizzo quotidiano sia ai lunghi viaggi.

Recentemente aggiornata con un restyling di metà carriera, l'Astra punta su un design ancora più deciso, su una gamma motori estremamente ampia e su una dotazione tecnologica aggiornata, mentre la Golf continua a fare leva sulla sua proverbiale solidità, sull'elevata qualità costruttiva e su una delle offerte più complete della categoria in termini di motorizzazioni.

Opel Astra vs Volkswagen Golf: gli esterni

L'Opel Astra adotta uno stile personale, caratterizzato dal frontale Opel Vizor con la fascia nera lucida che integra i gruppi ottici e il logo illuminato. Il recente restyling ha introdotto anche i sofisticati fari Intelli-Lux HD, costituiti da ben 50.000 LED, capaci di adattare continuamente il fascio luminoso alle condizioni della strada.

Le dimensioni della berlina sono pari a 4,37 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza, 1,47 metri di altezza e un passo di 2,68 metri.

Opel Astra Foto di: Opel Volkswagen Golf Foto di: Volkswagen

La Volkswagen Golf segue invece una filosofia più conservativa. Il restyling introdotto nel 2024 ha affinato un design già molto apprezzato senza rivoluzionarlo: il frontale presenta fari LED più sottili, una nuova firma luminosa orizzontale e una calandra ridisegnata, mentre il profilo rimane immediatamente riconoscibile.

Le dimensioni sono leggermente più compatte rispetto all'Astra: 4,28 metri di lunghezza, 1,79 metri di larghezza, 1,48 metri di altezza e un passo di 2,62 metri.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Opel Astra 4,37 metri 1,86 metri 1,47 metri 2,68 metri Volkswagen Golf 4,28 metri 1,79 metri 1,48 metri 2,62 metri

Opel Astra vs Volkswagen Golf: gli interni

L'abitacolo della Opel Astra mantiene un'impostazione moderna ma razionale. La plancia ospita il doppio display dedicato alla strumentazione digitale e al sistema d'infotainment, entrambi aggiornati nella grafica e semplici da utilizzare.

Opel Astra, gli interni Foto di: Opel Volkswagen Golf, l'abitacolo Foto di: Motor1.com

Tra gli elementi distintivi spiccano i sedili Intelli-Seat, studiati per migliorare il comfort nei lunghi viaggi grazie alla particolare conformazione della seduta. A richiesta sono disponibili i sedili certificati AGR con regolazioni elettriche, ventilazione, riscaldamento e funzione di massaggio.

Il bagagliaio parte da 422 litri nelle versioni tradizionali, che diventano 368 litri nelle varianti plug-in hybrid. Abbattendo gli schienali posteriori si raggiungono 1.339 litri.

Opel Astra, il bagagliaio Volkswagen Golf, il bagagliaio

La Volkswagen Golf continua invece a distinguersi per un abitacolo estremamente ergonomico. La plancia è lineare, ordinata e costruita con materiali di elevata qualità, confermando la tradizione del modello. La strumentazione digitale da 10,2" lavora insieme al display centrale da 12,9".

L'ergonomia beneficia anche dell'aggiornamento dei comandi dell'infotainment, oggi più intuitivi rispetto alle prime versioni dell'ottava generazione. Il bagagliaio ha una capacità minima 381 litri sulle versioni tradizionali e circa 273 litri sulle varianti plug-in hybrid.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Opel Astra 10" 10" 422/1.339 litri

368 /1.268 litri (PHEV e BEV) Volkswagen Golf 10,2" 12,9" 381/1.237 litri 273/1.129 litri (eHybrid)

Opel Astra vs Volkswagen Golf: i motori

L'Opel Astra propone una delle gamme più complete del segmento. Si parte dal tre cilindri 1.2 mild hybrid a benzina da 145 CV con cambio automatico a 6 rapporti, seguito dal turbodiesel 1.5 da 130 CV con trasmissione automatica a 8 marce. L'offerta comprende anche la plug-in hybrid da 195 CV, equipaggiata con un motore 1.6 turbo benzina e una batteria da oltre 17 kWh che consente fino a 83 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP.

Per chi desidera un'auto completamente elettrica è disponibile l'Astra Electric, equipaggiata con un motore anteriore da 156 CV e una batteria da 58 kWh, capace di percorrere fino a 454 km.

Anche la Volkswagen Golf propone una gamma estremamente articolata. Le versioni benzina 1.5 TSI sono disponibili con 115 e 150 CV, sia tradizionali sia mild hybrid eTSI con tecnologia a 48 Volt e cambio automatico DSG a 7 rapporti (manuale a 6 marce per le varianti entry level).

Non manca il collaudato 2.0 TDI da 115 o 150 CV, ancora oggi uno dei migliori diesel della categoria per consumi e percorrenze elevate.

Opel Astra Foto di: Opel Volkswagen Golf GTI Edition 50 Foto di: Volkswagen

Le plug-in hybrid rappresentano uno dei punti di forza della Golf. Le versioni eHybrid da 204 CV e GTE da 272 CV utilizzano il nuovo 1.5 TSI abbinato a una batteria da 19,7 kWh che permette fino a circa 140 km di autonomia elettrica WLTP, un riferimento assoluto nel segmento. Supportano inoltre la ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 50 kW in corrente continua.

La gamma comprende inoltre la nuova full hybrid da 170 CV, che abbina il motore 1.5 TSI evo2 a due unità elettriche e a una batteria da 1,6 kWh che si ricarica durante la marcia. Per gli appassionati delle prestazioni rimangono disponibili le sportive GTI da 265 CV, GTI Edition 50 da 325 CV e Golf R con 333 CV e trazione integrale 4Motion.

Modello Benzina Diesel Mild hybrid Full Hybrid Plug-in Elettrico Opel Astra n.d. 1.5 130 CV 1.2 145 CV n.d. 1.6 195 CV 156 CV e 58,3 kWh Volkswagen Golf 1.5 115 CV

1.5 150 CV

2.0 265 CV

2.0 325 CV

2.0 333 CV 2.0 115 CV

2.0 150 CV 1.5 115 CV

1.5 150 CV 1.5 170 CV 1.5 204 CV

1.5 272 CV n.d.

Opel Astra vs Volkswagen Golf: i prezzi

L'Opel Astra parte da 33.000 euro nella versione Edition mild hybrid da 145 CV. La diesel da 131 CV costa da 33.500 euro, mentre la plug-in hybrid da 196 CV richiede almeno 39.800 euro. La variante completamente elettrica Astra Electric è proposta a partire da 40.450 euro.

La Volkswagen Golf parte invece da 31.350 euro con il 1.5 TSI da 115 CV. Le versioni mild hybrid eTSI partono da 34.000 euro, mentre la diesel da 115 CV è proposta da 34.700 euro. La Golf eHybrid da 204 CV costa almeno 43.250 euro, mentre la nuova Full Hybrid da 170 CV debutta da 39.250 euro.