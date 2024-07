La nuova Golf R, la Volkswagen più veloce al mondo (270 km/h), si può ordinare. I prezzi partono da 60.750 euro e al debutto in Italia c'è anche la Golf R Black Edition, una versione speciale completamente nera disponibile da 66.250 euro.

Entrambe, lo ricordiamo, si basano sull'ottava generazione della Golf, che quest'anno ha ricevuto un importante aggiornamento. Il frontale, infatti, è stato ridisegnato, con i fari a LED IQ.LIGHT Matrix di serie, e poi ci sono il badge Volkswagen illuminato e le prese d'aria nel paraurti, nonché i nuovi gruppi ottici posteriori a LED 3D. I nuovi cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, invece, sono disponibili come optional.

Volkswagen Golf R e Golf R Black Edition, dotazioni di serie

La nuova Golf R offre di serie un navigatore con display touch da 12,9 pollici di nuova

generazione ed è dotata del Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici che, oltre alle

classiche viste disponibili in altre versioni, offre una Sport Skin migliorata, con un

contagiri rotondo centrale dal design specifico R, così come la R-View con una grafica

orizzontale dei giri.

Gli interni della Golf R fanno sedere il guidatore e il passeggero anteriore su

sedili sportivi con poggiatesta integrati, mentre sulla Golf R Black Edition sono

di serie interni in pelle nappa nera con elementi carbon look, applicazioni blu nella zona

laterale e logo R nello schienale del sedile, oltre a inserti interni in vero carbonio.

La Golf R è equipaggiata con il motore turbo da 2,0 litri che eroga una potenza massima di 245 kW (333 CV), mentre la velocità massima è di 270 km/h grazie alla presenza di serie del pacchetto R-Performance che per l’Italia offre due modalità aggiuntive per gli appassionati di motorsport: Drift e Special. Il pacchetto R-Performance include anche il cronometro GPS e il G-meter, entrambi visualizzati nel Digital Cockpit Pro.

Golf R, principali dotazioni di serie: Golf R Black Edition, principali dotazioni di serie: +5.500 € vs R - Contenuti aggiuntivi a R Adaptive Cruise Control predittivo con riconoscimento segnaletica

stradale Adaptive Chassis Control DCC Advanced Driver Activity Assist Badge celebrativo "BLACK" sul montante B Ambient light Interno (30 tonalità) Calotte specchietti esterni in colore nero lucido App-Connect Wireless Cerchi in lega da 19″ Estoril Black 235/35 Assetto sportivo ribassato Inserti nero lucido sui proiettori anteriori Calotte specchietti esterni cromate con finitura opaca Inserti su plancia e portiere in fibra di carbonio Cerchi in lega da 19″ Estoril con finitura diamantata 235/35 Interni in pelle Nappa nera con sedili ventilabili e riscaldabili Climatronic (3 zone) Logo VW frontale e posteriore brunito Cristalli posteriori oscurati Logo R frontale, laterale, posteriore e sul coprimozzo in versione Black Differenziale autobloccante R-Performance Torque Vectoring Pinze freno in colore nero con logo R Digital Cockpit Pro 10,25″ Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memory Driving Profile selection con Vehicle Dynamics Manager Fari LED IQ.LIGHT Matrix con listello orizzontale e logo illuminati Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti e Lane Assist IQ.DRIVE con Travel Assist, Side Assist plus e Rear Traffic Alert Keyless Entry e Go con antifurto Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori Pinze freno in colore blu R con logo Navigatore con touchscreen da 12,9″ e assistente vocale Pedaliera sportiva con inserti in acciaio Retrocamera per il parcheggio Sedili sportivi R con poggiatesta integrato e regolazione lombare sedile

guida Specchietto interno fotosensibile con sensore luce e pioggia Specchietti esterni ripiegabili elettricamente Sterzo Progressivo Volante sportivo R in pelle riscaldabile Wireless charging smartphone

Volkswagen Golf R Volkswagen Golf R Black Edition

Golf R e Golf R Black Edition, gli optional

Parlando di optional, il Black Style Pack Plus (che comprende le calotte degli specchietti retrovisori esterni in colore nero e ha inserti nero lucido sui gruppi ottici e sul listello LED centrale) è di serie sulla Black Edition ma si può avere sulla R a pagamento (costa 190 euro).

Pensando agli esterni ci sono a disposizione i colori metallizzati (720 euro), i metallizzati premium (885 euro) e lo speciale Colore perlato Oryx White Pearl (1.165 euro). Il gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico costa 900 euro, mentre il tetto panoramico ad azionamento elettrico 1.150 euro.

Gli interni in pelle Nappa ventilati e riscaldati (di serie sulla Black Edition) si pagano 2.418 euro sulla Golf R. Anche gli inserti in fibra di carbonio sulla plancia e sui pannelli porta si possono avere sulla R, ma bisogna aggiungere 970 euro.

La lista degli optional è molto lunga, perciò ci limitiamo a dire che, ad esempio, l'Head-Up display con proiezione diretta sul parabrezza si può aggiungere su entrambe per 710 euro; l'Area View camera per il parcheggio, con visione a 360°, per 400 euro; il sistema audio premium "Harman Kardon" per 690 euro.