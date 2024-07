La Suzuki S-Cross Hybrid si rinnova leggermente per il 2024 introducendo a listino alcune importanti novità e presentandosi al pubblico con una dotazione più ricca che in passato.

Diventano infatti di serie per tutti gli allestimenti il sistema di infotainment con schermo da 9 pollici con navigatore integrato e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, insieme ad alcuni importanti assistenti alla guida.

I prezzi della nuova Suzuki S-Cross Hybrid partono da 27.990 euro e arrivano fino a 36.990 euro. I motori disponibili sono due, entrambi ibridi, uno mild e uno full.

Suzuki S-Cross 2024, gli allestimenti

Il listino della Suzuki S-Cross per il 2024 si compone di tre allestimenti, Top, Top+ e Starview, i primi due abbinabili alla motorizzazione mild hybrid composta dal 1.4 benzina elettrificato a 48 volt con cambio manuale e trazione integrale optional, l'ultimo riservato alla motorizzazione full hybrid composta dal 1.5 full hybrid, in questo caso solo con cambio automatico ma con trazione integrale sempre optional.

Suzuki Suzuki S-Cross 2024, il posteriore

La Suzuki S-Cross Top con motore 1.4 mild hybrid a 48 Volt è la versione d'accesso che però ha già una dotazione di serie piuttosto ricca, composta per esempio da tutti i sistemi ADAS più evoluti, dal sistema di infotainment con schermo da 9 pollici di cui abbiamo già parlato, dai cerchi in lega specifici con gomme da 17 pollici, dai fari LED e da tutta una serie di dispositivi di assistenza alla guida, che comprende sistemi come il mantenitore di corsia, la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo senza funzione stop&go per il traffico e gli abbaglianti automatici.

Come sempre per quanto riguarda le auto giapponesi, la vernice metallizzata a 650 euro è l'unico optional che può essere aggiunto prima di passare all'allestimento superiore, che si chiama Top+ e aggiunge alla dotazione della versione "base" i cerchi in lega bicolore sempre da 17 pollici, il sistema di telecamere a 360 gradi, un rivestimento diverso per i sedili e un impianto audio più potente.

Suzuki Suzuki S-Cross 2024, gli interni

L'allestimento top di gamma, infine, si chiama Starview e, disponibile solo per il motore 1.6 full hybrid, sia con trazione anteriore che integrale ma solo con cambio automatico, aggiunge il tetto apribile in vetro, il cambio automatico e la funzione stop&go nel traffico per il cruise control adattivo.

Suzuki S-Cross 2024, i prezzi