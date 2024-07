Il Jimny è diventato un mito e un'icona della gamma Suzuki. Ma ora sta per dirci addio: Prima che il leggendario fuoristrada venga dismesso nella sua forma attuale in Europa, Suzuki Germania sta lanciando un modello speciale con il nome di Horizon.

Un nome del genere riporta alla mente i ricordi delle storiche Talbot Horizon, Forza Horizon, ma qui Suzuki vuole forse esprimere l'idea che l'attuale Jimny sta viaggiando verso l'orizzonte e il tramonto dopo sei anni. L'edizione speciale, limitata a un totale di 900 esemplari, è ora disponibile presso i concessionari Suzuki della Germania.

Speciale anche nel prezzo

Tuttavia, agli appassionati verrà chiesto di pagare non poco questa speciale Jimny. Un ampio kit di carrozzeria conferisce a Suzuki Jimny Horizon, venduto in Germania a un prezzo di 32.340 euro, un aspetto particolarmente robusto.

Suzuki Jimny "Horizon", la vista di tre quarti anteriore

Il kit comprende una griglia anteriore con scritta Suzuki, una protezione sul paraurti anteriore, il set di minigonne laterali Adventure, paraspruzzi flessibili sui rivestimenti dei passaruota e un copriruota di scorta, anch'esso ornato dalla scritta Suzuki.

L'ampio pacchetto di accessori è completato da un gancio di traino staccabile. Il modello speciale Horizon è basato sul Jimny Pro autocarro nella linea di allestimento Comfort con cambio manuale a cinque rapporti ed è disponibile solo nel colore esterno Medium Gray.

Suzuki Jimny "Horizon", la vista di tre quarti posteriore

Una lunga tradizione

Il Suzuki Jimny vanta una lunga tradizione. Il suo predecessore, l'LJ10, fu lanciato nel 1970 come primo veicolo a trazione integrale prodotto in serie nel segmento delle utilitarie giapponesi. Dopo ulteriori fasi di espansione, nel 1978 fu la volta dell'LJ80, progettato per il mercato globale e venduto in un totale di 109 Paesi, tra cui la Germania.

Fino a quel momento, i fuoristrada erano generalmente considerati grandi e pesanti, ma la LJ80 (LJ = Light Jeep) cambiò definitivamente questa percezione: con dimensioni compatte, trazione integrale selezionabile, cambio intermedio con riduzione off-road e blocco del differenziale posteriore, era particolarmente impressionante nelle fitte foreste e sugli stretti sentieri di montagna.

La "Eljot", come la chiamavano affettuosamente i suoi fan, scatenò un inaspettato entusiasmo per le auto a trazione integrale in Germania. Nel frattempo, Suzuki è diventato il più grande marchio di fuoristrada sul mercato tedesco e ha creato un'intera famiglia di 4x4 con questo modello di successo.

Suzuki SJ 410 (1982)

I piccoli scalatori di Suzuki - in primis l'LJ, poi il Samurai e dal 1998 il Jimny - non solo hanno suscitato l'interesse di molti clienti del settore forestale ed edile grazie alle loro doti di fuoristrada e funzionalità; con il loro design purista, sono stati in grado di conquistare anche un pubblico giovane per il quale la gioia di vivere e le attività all'aperto sono al centro dell'attenzione.

Con la quarta generazione lanciata nel 2018, il Jimny si è reinventato ancora una volta, pur mantenendo le caratteristiche che avevano reso i suoi predecessori così vincenti. Con un peso a vuoto di soli 1.090 kg, il Jimny è ancora uno dei pesi leggeri nel segmento dei fuoristrada ed è anche facile da maneggiare grazie alle sue dimensioni compatte.

La propulsione è affidata a un motore a benzina da 1,5 litri che eroga 75 kW (102 CV) e sviluppa una coppia massima di 130 Nm. In combinazione con un robusto telaio a traliccio e sospensioni a ruote rigide con assali rigidi all'anteriore e al posteriore, la trazione integrale selezionabile con riduzione del cambio off-road consente di ottenere reali qualità fuoristradistiche. Dal 2021, Suzuki offre il Jimny solo come variante per veicoli commerciali con due posti, un ampio bagagliaio (863 litri di volume di carico) e un pianale di carico piatto.

E poi? A livello globale, ora c'è un Jimny a cinque porte. Ma sotto il cofano ha ancora il motore da 1,5 litri aspirato che ha problemi con le norme sulle emissioni in Europa. La soluzione sarebbe quindi un turbo. Oppure Suzuki potrebbe sfruttare la collaborazione con Toyota. Recentemente hanno presentato la Compact Cruiser EV.