Amanti dei Rally, delle auto che hanno fatto sognare una generazione e anche più, ma soprattutto dei gloriosi anni Ottanta, la Suzuki Jimny ha pensato a voi nel realizzare due livree molto particolari. Si perché, nel Paese del Sol Levante, la cultura del tuning è particolarmente evoluta, e in questo caso, l'azienda giapponese DAMD ha provveduto a realizzare questo progetto da presentare al Salone di Tokyo 2024.

Riconosciuta per la sua esperienza nella realizzazione di body kit distintivi per le piccole auto giapponesi, questa azienda ha deciso di produrre due accattivanti creazioni che rendono omaggio a modelli europei iconici: la Renault 5 certamente, ma soprattutto, la regina Lancia Delta Integrale.

La "Renault 5" Jimny

Partendo dall'interpretazione di DAMD della Suzuki Jimny ispirata alla piccola francese, il fuoristrada giapponese ha fari che ricordano la Renault 5 e una griglia del radiatore in tinta. I cerchi bianchi OZ ricordano maggiormente quello che era il mondo dei rally, mentre il piccolo spoiler posteriore richiama l'ala della 5.

Curiosamente, una decalcomania sulla fiancata indica che si tratta di un modello non turbo, a differenza della Renault 5 Turbo originale.

La "Delta Integrale" Jimny

E' chiaro però che, qualora vogliate un look più "integrale", lo sguardo non potrà che cadervi sulla Suzuki Jimny con le effigi della Lancia Delta, del Deltone. Perché lo sappiamo: da amanti dei Rally, e delle leggendarie gesta di Miki Biasion, Didier Auriol o Juha Kankkunen - tanto per citarne tre - solo sentire il nome evoca ricordi meravigliosi.

È evidente comunque come l'azienda abbia voluto tributare la derivazione stradale della gloriosa Delta, considerando la livrea di partenza. Un processo simile a quanto visto sulla Renault 5, a ben vedere.

Chiaro, si tratta solo di una rivisitazione, ma è altrettanto chiaro come la volontà dell'azienda nipponica fosse evidente, palesandosi con i quattro fari circolari, e i fendinebbia gialli integrati nel paraurti. Inoltre, è presente uno spoiler più grande nella parte posteriore.

Purtroppo però, il look da rally dei due crossover non è accompagnato da aggiornamenti sotto il cofano. In Giappone, il piccolo fuoristrada è dotato di un motore turbo a tre cilindri da 658 cc che eroga 63 cavalli e 96 Nm di coppia. Sui mercati internazionali è disponibile un motore aspirato da 1,5 litri con 101 CV e 138 Nm di coppia.

Numeri non elevatissimi certo, ma che comunque mantengono intatto il fascino imperituro della piccola Jimny.