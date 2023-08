Non è un paradosso che nell'industria dell'auto, e a dire il vero non soltanto in quella, più sono piccoli (e popolari) i veicoli e più debbano essere grandi le fabbriche in cui sono prodotti. Ne sanno qualcosa i costruttori giapponesi, da sempre i più esperti nei veicoli di piccole dimensioni, e in particolare Suzuki, vera specialista del genere.

Proprio la Casa di Hamamatsu ha infatti uno dei suoi stabilimenti più importanti, quello di Kosai, nella prefettura di Shizuoka, dove produce alcuni dei suoi numerosissimi modelli di kei car per il mercato interno e non, incluso il popolare fuoristrada Jimny.

Per terra e per mare

Lo stabilimento di Kosai nasce nel 1970, parecchi anni dopo quella di Iwata, nella stessa regione, che presto si specializzerà in camioncini e piccoli commerciali. L'area su cui sorge copre una superficie di quasi 1.200.000 metri quadri, con un edificio principale di assemblaggio a cui nel 1983 se ne aggiunge un secondo, portando a quadi mezzo milione di metri quadri la superficie coperta da edifici.

La fabbrica Suzuki di Kosai

La produzione, a cui con il tempo si aggiunge anche quella di motori per vetture, motori marini e piccoli veicoli elettrici, si concentra su alcun popolari modelli di city car e MPV, sia nelle versioni per il mercato interno (le cosiddette "kei car") sia per l'esportazione, tra cui la Alto e la WagonR.

La fabbrica Suzuki di Kosai festeggia i 20 milioni di veicoli nel 2016

Numeri sempre più grandi

Nel 2000, due anni dopo aver ricevuto la certificazione ISO14001 per la qualità, la fabbrica festeggia il traguardo dei 10 milioni di vetture prodotte dall'inaugurazione, che diventano 15 milioni nel 2008 e 20 milioni nel 2016 grazie al potenziamento della produzione, che avviene nel 2002 con l'installazione di una nuova linea di assemblaggio nell'edificio numero 1.

L'assemblaggio carrozzerie nella fabbrica Suzuki di Kosai

Nel 2018, Kosai accoglie la produzione della nuova generazione di uno dei best seller Suzuki, il fuoristrada Jimny, che fino alla serie precedente era prodotto nell'impianto di Iwata. La produzione complessiva tocca nel 2021 le 408.000 unità l'anno.

