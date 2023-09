Suzuki Jimny non è soltanto l'ultimo fuoristrada "vecchia scuola" rimasto in un listino che privilegia piccoli SUV, ma anche uno degli ultimi modelli con motore aspirato e non elettrificato non soltanto sul panorama, ma anche nella stessa gamma (europea) del suo marchio.

Il 1.5 che lo equipaggia appartiene a una serie di motori che Suzuki produce da metà degli Anni '90, ma che sul piccolo fuoristrada è salito soltanto recentemente, con l'ultima generazione appunto, a cui ha riservato la sua versione più generosa per cilindrata e potenza, presto diventata anche base per un nuovo ibrido.

La Serie K

I motori "K" di Suzuki nascono intorno al 1994: costruiti interamente in alluminio, comprendono unità a tre o quattro cilindri con distribuzione bialbero in testa e quattro valvole per cilindro.

Il capostipite è un tre cilindri da appena 658 cc proposto negli anni in versioni aspirate, turbocompresse, anche con fasatura variabile VVT, e potenze da 37 a 64 CV. Le prime versioni equipaggiano numerosissimi modelli, tra cui i Jimny di fine Anni '90, ma limitatamente alle versioni per il mercato interno, che montano anche il tipo turbocompresso. A questo fa seguito una serie di 1.0 con piccole variazioni di cilindrata, anche questi in diverse varianti.

I quattro cilindri

La serie dei quattro cilindri inizia nel 1997 con un 1.0 da 70 CV, 100 per quello turbocompresso, siglato K10A (le sigle K10 B e C sono attribuite ai già citati tre cilindri), e prosegue con i K12, una serie di un 1.2 aspirati con potenze comprese tra meno di 70 e 92 CV.

Tra le numerose declinazioni di queste ci sono anche i primi 1.2 Dualjet che Suzuki ha proposto anche in versioni mild hybrid sulla Swift e sulla Ignis. Dal 1.2 si salta direttamente al 1.4 K14, anche questo dotato di fasatura variabile e abbinato al modulo ibrido leggero.

Suzuki K15B Jimny Allgrip 2018

Il 1.5

Nessuno dei K a quattro cilindri sale mai su Jimny: la penultima generazione del fuoristrada monta infatti unità 1.3 aspirate delle famiglie G ed M, che appartengono a un'altra dinastia. Per l'ultimo modello, lanciato nel 2018 e prodotto nello stabilimento di Kosai, viene invece sviluppato un nuovo motore della Serie K con cilindrata elevata fino a 1.5 litri e la sigla di K15B.

Questo motore ha alesaggio e corsa di 73 x 84 mm, cilindrata di 1.462 cc, distribuzione bialbero con VVT e una potenza di 102 CV. Jmny adotta la versione più semplice, ma sono numerosi i modelli che utilizzano varianti mild hybrid sul mercato indiano ,come la variante locale della S-Cross, e addirittura una alimentata a gas naturale.

Il motore Suzuki K15C del Vitara Full Hybrid Allgrip

Del 1.5 K esiste anche una seconda versione K15C, che a sua volta prevede diverse varianti. Una di queste, modificata con il ciclo Atkinson, è utilizzata per il sistema full hybrid offerto sulle versioni ibride da 140V di S-Cross e Vitara. Il motore eroga 102 CV, come il K15B, ma con il modulo ibrido si arriva a 115 CV