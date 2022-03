In un periodo storico particolare come quello che stiamo vivendo, in cui le parole contano più dei numeri, le Full-Hybrid rappresentano di certo il trend più rassicurante. Ed è esattamente in questo preciso momento che arriva la nuova Suzuki Vitara Hybrid 140V.

Dotata di un motore termico a benzina e di un motogeneratore elettrico particolarmente efficace, questa giapponese si propone come il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo. E’ disponibile con la sola trazione anteriore, ma anche Allgrip 4WD, esattamente quella che abbiamo provato in Toscana, tra asfalto e offroad leggero.

Esterni

La nuova versione 140V non altera tutto ciò che conosciamo dell’ultima generazione di Vitara, con questa Full-Hybrid che si differenzia dalla 48V solo per una manciata di dettagli, come il badge posteriore “Hybrid” con colorazione nero-blu, posizionato proprio sopra alla targhetta “Allgrip”, presente quando si tratta di un esemplare dotato di trazione integrale, come quello della nostra prova.

Del Suzuki Vitara rimangono gli assai gestibili ingombri, essendo lunga 4 metri e 17 cm e larga 1 m e 78 cm, misure che la rendono estremamente fruibile sia in città che fuori città, ma anche oltre l’asfalto. Gli angoli d’attacco e di uscita sono infatti di 18,2° e 28.2°, mentre l’altezza minima dal suolo è di 175 millimetri.

Interni

Razionalità, robustezza ed ergonomia sono le caratteristiche principali della Vitara e, anche questa 140V non delude le aspettative. Al centro troneggia sempre l’orologio analogico, posizionato sopra al touchscreen da 7” dell’infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Non mancano poi alcuni comandi utili, come quelli per il riscaldamento dei sedili e le luci di cortesia integrate in entrambe le alette parasole. Chi siede dietro ha il giusto spazio per le ginocchia, in linea con quello delle concorrenti, mentre la capacità di carico, rispetto alla 48V, qui parte da circa 300 litri, perdendo quindi circa 70 litri a causa del posizionamento delle batterie, al litio titanato.

Guida

La spinta della Vitara 140V deriva dal motore a benzina a ciclo Atkinson - nome in codice DualJet K15C - totalmente made in Suzuki, con un rapporto di compressione alto, pari a 13:1, e coi 102 CV erogati a 6.000 giri, con la coppia, che è di 138 Nm, a 4.400 giri. Ma non è finita qui: la potenza totale infatti sale a 115 CV se si considerano anche i 24,6 kW erogati dal motogeneratore alimentato da quella batteria da 140V agli ioni di litio titanato di cui sopra, costituita da 56 celle con capacità totale di 840Wh.

Alla fluidità e alla rilassatezza che trasmette la 140V, contribuisce ovviamente il nuovo cambio robotizzato AGS, ovvero Automatic Gear Shift. Lo si può adoperare in maniera tradizionale in Drive, oppure tramite le palette dietro al volante, utili ad esempio durante lunghe discese per avere on demand un pochino di freno motore in più.

Inoltre, questa trasmissione lavora in sinergia con la componente elettrica che interviene ad ogni cambio marcia per evitare, o meglio limitare, i classici vuoti delle trasmissioni automatiche robotizzate CVT... ma qui il connubio è davvero ben riuscito.

Curiosità

La Vitara Hybrid 140V, volendo, è disponibile anche con la trazione integrale, di cui è dotato l’esemplare che vedete esibirsi nelle immagini sterrate del nostro video. L’Allgrip vanta infatti un giunto centrale idraulico e bloccabile con la funzione Lock, da utilizzare in condizioni di scarsissima aderenza, magari nelle ripartenze in salita o se per caso vi trovate a dove praticare un twist. Ma occhio però che non si tratta di un fuoristrada duro e puro ma bensì di un SUV con pneumatici stradali, di misura 215/55 R17.

Prezzi

La Vitara Hybrid 140V è offerta in 14 tinte di carrozzeria, ma in un solo allestimento full-optional, lo STARVIEW, che include anche una dotazione di sicurezza molto completa che prevede tra gli altri l’avviso di superamento di corsia, l’assistente alla frenata d’emergenza e il cruise control adattivo. Il listino della 140V parte da 30.400 euro per la trazione anteriore, mentre per la Allgrip 4WD servono 2.500 euro in più.