Dopo la mild hybrid a 48V arriva la Suzuki Vitara full hybrid, mossa da un nuovo powertrain sviluppato internamente composto dal 1.5 benzina aspirato da 115 CV e un motogeneratore da 33 CV, alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 140V, per un totale di 140 CV.

La gamma del SUV giapponese si allarga quindi ospitando un sistema ancora più efficiente rispetto al 48V, promettendo emissioni e consumi ridotti e la capacità di percorrere una manciata di chilometri col motore endotermico spento.

Come funziona

Nello specifico il nuovo sistema full hybrid della Suzuki Vitara si basa sul motore K15C al quale è collegato, tramite cinghia, al motogeneratore (MGU, Motor Generator Unit) alimentato dalla batteria da 140V con funzione di motorino di avviamento e generatore, in grado di ricaricare la batteria durante le fasi di frenata.

Le modalità di guida - selezionabili tramite un pulsante - sono 2: Standard ed Eco, nella prima il motore elettrico lavora di concerto con l'endotermico, permettendo di sfruttare al meglio i 140 CV del sistema, nel secondo invece vengono privilegiati i consumi con una guida il più possibile a emissioni zero.

Di serie la Suzuki Vitara Full Hybrid è abbinata alla trasmissione robotizzata Auto Gear Shift mentre si può scegliere se avere la trazione anteriore o l'integrale ALLGRIP. A livello di peso l'adozione del powertrain full hybrid fa segnare sulla bilancia 1.268 kg per la 2WD e 1.315 per la 4WD, tra i valori più bassi del segmento.

Gli allestimenti

Esteticamente identica alla versione mild hybrid la nuova Vitara full hybrid sarà disponibile sul mercato inglese in 2 allestimenti: SZ-T ed SZ5. Per la prima di serie sono previsti luci full LED, cerchi in lega da 17", cruise control adattivo, riconoscimento segnaletica stradale, climatizzatore automatico, sistema keyless e vetri posteriori oscurati. La seconda aggiunge tetto panoramico, sensori di parcheggio anteriorie e posteriori, sedili in pelle e la possibilità di avere la trazione integrale.