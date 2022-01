Le più importanti rivoluzioni della sua gamma Suzuki le ha mostrate nei due anni passati, quando grazie alla collaborazione con Toyota ha allargato l'offerta con modelli ibridi e ibridi plug-in come Swace e Across, basati su modelli di successo, ma soprattutto altamente elettrificati, dei connazionali.

La Casa di Hamamatsu, tuttavia, sta lavorando anche sull'evoluzione delle sue piattaforme, che stanno gradualmente alzando il livello di elettrificazione, come ha confermato a fine 2021 il lancio di nuovo S-Cross, a cui seguirà più avanti una variante ibrida plug-in. Non sarà però l'unica novità di Suzuki, che nel corso dell'anno rinnoverà anche Vitara e proporrà interessanti sviluppi persino sul classico Jimny.

Ecco le novità di Suzuki per il 2022

Suzuki S-Cross

Per Suzuki S-Cross si tratta del primo vero salto generazionale dopo il sostanzioso restyling del 2015 e i numerosi aggiornamenti, ultimo dei quali l'arrivo delle motorizzazioni mild hybrid a 48 V nel 2018. Quello presentato a fine 2021 è dunque il modello totalmente nuovo, anche se sviluppato sulla medesima base del precedente, rinnovato soprattutto nel design.

Suzuki S-Cross 2022

Non cambiano infatti le misure, con lunghezza di 4,30 metri esatti, passo di 2,60 e bagagliaio da 430 litri, si aggiornano invece dotazioni di sicurezza e infotainment. Confermato il motore 1.4 BoosterJet da 129 CV con sistema mild hybrid a 48 V, offerto anche con cambio automatico e trazione integrale Allgrip. La vera novità arriverà nel corso dell'anno con la versione ibrida plug-in che darà un altro bel taglio alle emissioni.

Nome Suzuki S-Cross Carrozzeria SUV Motori Benzina mild hybrid, benzina plug-in hybrid Data di arrivo Gennaio 2022, (maggio 2022 plug-in) Prezzi da 28.890 a 33.690 euro

Suzuki Vitara

L'attuale Suzuki Vitara è in commercio dal 2015, con restyling nel 2018, e ha molto in comune con S-Cross tanto che i loro aggiornamenti sono quasi sempre arrivati a breve distanza se non addirittura insieme, dunque rinnovato il secondo, anche per il primo è in arrivo la nuova generazione.

Suzuki Vitara 2022

La Casa non ha ancora annunciato nulla, anche se indiscrezioni provenienti dal Giappone confermerebbero che il modello è quasi pronto e arriverà ad arricchire il calendario delle novità 2022 nonché la sostanziosa lista dei nuovi SUV in arrivo, nella seconda metà dell'anno. Molto probabilmente anche questo sarà un'evoluzione dell'attuale e confermerà la motorizzazione mild hybrid in attesa di proporre la stessa plug-in che vedremo su S-Cross.

Nome Suzuki Vitara Carrozzeria SUV Motori Benzina mild hybrid, benzina plug-in hybrid Data di arrivo Settembre 2022 Prezzi -

Suzuki Jimny

A oltre 3 anni dal lancio, Suzuki Jimny è pronto per il restyling, anche se il suo design di ispirazione classica non ne sentirebbe il bisogno. Con l'aggiornamento sono però in arrivo novità più sostanziose: una variante a passo lungo e molto probabilmente, un nuovo motore ibrido.

Il piccolo fuoristrada attende infatti da tempo un aggiornamento tecnico: ad oggi è l'unico modello non ancora elettrificato della gamma, cosa che anche in Italia ha costretto la Casa a contingentare le vendite per non alzare troppo la media delle emissioni.

Suzuki Jimny Lungo

Il "problema" dovrebbe essere risolto introducendo anche su Jimny una motorizzazione mild hybrid, che probabilmente non sarebbe applicata all'attuale 1.5 aspirato da 102 CV ma a un motore turbo di cilindrata minore.

Quanto alla versione lunga, dovrebbe rimanere a 3 porte malgrado si parli di almeno 20 cm di passo in più. Lo spazio extra sarebbe infatti sfruttato per offrire maggior capacità di carico e sedili posteriori più comodi, magari addirittura un divanetto che consenta l'omologazione a 5 posti.