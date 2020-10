Sabato 17 e domenica 18 ottobre i concessionari Suzuki sono protagonisti di un week-end di porte aperte, per promuovere le ibride S-Cross Hybrid e Vitara Hybrid, entrambe disponibili anche 4x4 AllGrip.

Con questa iniziativa, battezzata "Aperti per te", la Casa di Hamamatsu vuole venire in contro ai clienti che durante la settimana non hanno modo di passare per i preventivi, vedere le promozioni o anche solo curiosare nella gamma del marchio.

Il "Locator" ufficiale

Qui c'è un elenco di tutti i concessionari Suzuki per trovare quello più vicino con il Locator e dal sito ufficiale di ciascun concessionario si possono trovare gli orari - che possono variare da un punto vendita all'altro - ed eventualmente i contatti telefonici per prendere un appuntamento con un venditore.

Ovviamente, così come durante tutti i giorni della settimana, anche nel week-end porte aperte vengono rispettate tutte le normative vigenti contro il Coronavirus.