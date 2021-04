Dopo aver introdotto il nuovo e più efficiente sistema ibrido a 48 Volt, inizialmente con il solo cambio manuale, Suzuki ha completato la gamma dei SUV compatti Vitara e S-Cross con le varianti automatiche dotate di trasmissione a 6 rapporti con convertitore di coppia.

Il primo in particolare si ritrova così ad essere uno dei più versatili B-SUV sul mercato, potendo offrire una gamma con quattro opzioni di trasmissione (da 2WD manuale a 4WD automatica).

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Esterni

Non ci sono differenze rilevanti nell'aspetto esteriore, che resta compatto, con lunghezza contenuta entro i 4,2 metri e forme solide, ricche di spigoli che richiamano la tradizione fuoristrada del marchio enfatizzata dalle finiture specifiche tra cui i profili satinati nella parte bassa dei paraurti, dagli angoli smussati per meglio approcciare gli ostacoli non soltanto nell'utilizzo offroad, che per molti clienti resterà occasionale, ma anche in varie situazioni urbane.

Interni

Anche l'abitacolo non si distingue molto da quello del modello manuale, salvo ovviamente per il selettore del cambio, la classica leva a selezione verticale accompagnata però da paddles al volante e, sulla versione provata, dal comando della trazione integrale AllGrip, con manopola per selezionare i programmi Sport, Auto e Snow e il tasto Lock per la funzione di blocco del giunto.

Guida

Provato sia su strada sia fuori, il piccolo SUV nipponico unisce alla piacevolezza del sistema ibrido, che beneficia rispetto alla precedente versione da 12 Volt di una maggiore coppia elettrica e quindi di uno spunto più pronto e fluido, la comodità della trasmissione automatica, dolce quanto basta nei cambi di marcia ma piacevolmente reattiva quando si azionano i paddles o si affonda il gas in modalità D.

Questa combinazione esalta la grinta del motore turbo Boosterjet da 129 CV e 235 Nm di coppia a 2.000 giri, che riesce grazie alla tecnologia ibrida a spuntare emissioni di CO2 contenute in appena 129-134 g/km nel ciclo WLTP per il modello a 2 ruote motrici (circa 8 g più del modello con cambio manuale) e 142-147 nella variante integrale, con consumi medi di 5,7-5,9 l/100 km nel primo caso e 6,3-6,5 nel secondo.

La versione AllGrip offre in più il maggior equilibrio della trazione integrale, che rende le reazioni più composte nella marcia veloce su strada e ovviamente migliora la mobilità generale. Su Vitara, a differenza di S-Cross, la dotazione di questa variante include anche il sistema di assistenza alla marcia in discesa HDC, che regola andatura quando si affrontano le rampe più ripide aggiungendo ulteriore sicurezza. Soltanto lo sterzo servoassistito elettricamente è talvolta un po' più leggero del dovuto, caratteristica comune a molti dispositivi di ultima generazione.

La curiosità

L'acquisto online è oggi una realtà consolidata e sempre più sfruttata dai costruttori ma Suzuki è stata una delle prime a offrire la possibilità del preordine online sull'intera gamma con deposito cauzionale di 500 euro che si può versare tramite Paypal con appena un paio di click.

Quanto costa

La variante con cambio automatico è abbinata unicamente all'allestimento top di gamma Starview e offerta al prezzo di 28.900 nella versione a 2 ruote motrici (31.400 la AllGrip) che fino a fine mese, pur non potendo più beneficiare degli incentivi statali in cui rientrava, è proposta dalla Casa in promozione a 25.650 euro.