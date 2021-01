Non può mancare Suzuki tra le case che propongono promozioni in gennaio, soprattutto per quel che riguarda la gamma mild-hybrid, che può contare sul supporto degli incentivi statali. Ne è un esempio la Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Cool, il cui listino può scendere da 24.400 a 19.650 euro nella versione 2WD, mentre la versione integrale AllGrip parte da 22.150 euro, esclusi IPT, PFU e vernice metallizzata.

Lo sconto massimo si ottiene con la rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2011. Per la meno costosa Vitara a trazione anteriore si versa un anticipo di 3.250 euro, proseguendo dopo 30 giorni con 36 rate mensili da 199 euro (TAN 6,01%, TAEG 7,31%).

La maxi rata finale ammonta a 12.218,58 euro, rifinanziabile con un TAEG massimo di 7,52%. In più, due bonus da parte delle concessionarie: l’estensione della garanzia a 5 anni, e l’assicurazione furto e incendio per tre anni.

Vantaggi

Grazie alla motorizzazione ibrida, lo sconto iniziale risulta piuttosto consistente, permettendo un anticipo di 3.250 euro, piuttosto sostenibile, e rate inferiori a 200 euro.

Lodevole l’iniziativa di indicare nell’esempio gli importi massimi per l’eventuale rifinanziamento della maxi rata, come pure l’offerta delle concessionarie di garanzia estesa e assicurazione.

Svantaggi

Lo sconto massimo richiede la rottamazione di un veicolo decennale, e sebbene l’allestimento non preveda molti optional a pagamento, la vernice metallizzata non è compresa nel listino. Anche il TAN del 6.01% non è tra i più bassi del periodo.

In sintesi

Modello (esempio) Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Cool 2WD Promozione Solutions Noproblem Scadenza 31 gennaio 2021 Listino 24.400 euro Listino scontato 19.650 euro Servizi aggiuntivi estensione garanzia a 5 anni, assicurazione furto e incendio per 3 anni Anticipo 3.250 euro Rate 36 rate da 199 euro TAN 6,01% TAEG 7,31% Maxi rata finale (VFG) 12.218,58 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011 fino ad esaurimento fondi