Alcune recenti proposte di Suzuki sono figlie di accordi con Toyota: tra le promozioni di marzo troviamo quindi la Suzuki Across Plug-In, che è chiaramente imparentata con la Toyota RAV4 di ultima generazione.

Tuttavia, a parte le differenze di design e di dettaglio, l’offerta di Suzuki per questo modello prevede innanzi tutto un allestimento unico, Yoru, con tutto di serie: ad esempio, guida autonoma di livello 2, interni in pelle riscaldati e a regolazione elettrica, fari full LED e cerchi da 19”.

Con gli incentivi statali e lo sconto di Suzuki si arriva a 10.000 euro di vantaggi: da 56.900 euro, l’importo di partenza scende a 46.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Con un anticipo di 12.900 euro, le rate seguenti sono 36 da 399 euro (TAN 5,98%, TAEG 6,69%), mentre la maxi rata finale ammonta a 25.454,50 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito. Suzuki sottolinea che è possibile rifinanziare la rata: occorre dichiararlo entro 45 giorni dalla scadenza, e l'importo dovuto non può superare i 43.237,60 euro, con TAEG entro il 6,99%.

Vantaggi

La Across è un modello dotato di tutta la più recente tecnologia in merito alle 4x4 ibride: un motore elettrico su ciascun assale, 98 km in modalità elettrica e 910 in modalità ibrida con piena carica, e la possibilità di procedere a trazione integrale anche solo con l’elettrico.

Nell’offerta, oltre all’allestimento completo, colpisce lo sconto di 10.000 euro, con la disponibilità dell’assicurazione triennale furto e incendio compresa nella rata.

Svantaggi

La Across non costa pochissimo in generale, e le agevolazioni si limitano allo sconto iniziale di 10.000 euro, con rottamazione e disponibilità dei fondi statali.

Nonostante il periodo, non ci sono altre agevolazioni come il ritardo nel pagamento della prima rata, o l’anticipo zero: anzi, l’anticipo di 12.900 euro è superiore all’importo dello sconto.

In sintesi

Modello (esempio) Suzuki Across Plug-in Top Promozione Finanziamento con opzione maxirata Scadenza 31 marzo 2021 Listino 56.900 euro Listino scontato 46.900 euro Servizi aggiuntivi Tre anni di assicurazione furto e incendio Anticipo 12.900 euro Rate 36 da 399 euro TAN 5,98% TAEG 6,69% Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Sconto massimo con contributo statale in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011 fino ad esaurimento fondi