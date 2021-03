L’emergenza Coronavirus continua a condizionare anche il mercato auto, ancora una volta in bilico tra paure e difficoltà economiche, ma sempre con la speranza per il futuro.

Le Case corrono ai ripari, e alternano offerte di generi differenti, sempre distribuite tra tutti i modelli delle rispettive gamme: in presenza di ecoincentivi statali, soggetti ad esaurimento, ci sono sconti forti sul listino, più consistenti sulle più care auto elettriche; se questi mancano, c'è sempre qualche promozione per rendere sostenibile l’acquisto di un auto nuova.

La maggior parte delle Case punta su un buono sconto iniziale e su più anni di rate piuttosto basse, con anticipo e una maxi rata finale che può essere utilizzata per passare ad un'auto nuova, o non venire pagata in caso di restituzione della vettura.

Aumentano le offerte di leasing e noleggio a lungo termine anche per privati, mentre sono un po' meno del solito le offerte con anticipo zero o pagamento posticipato della prima rata; spesso si trovano servizi in regalo o in offerta, e qualcuno propone anche rate a tasso zero, o meglio con TAN 0, come cerchiamo di spiegare più avanti.

Le offerte auto di marzo 2021

I nomi di offerte e servizi, tra semplicità e sicurezza

Per capire come si muove il mercato, può essere interessante un’analisi di alcuni dei nomi usati nella comunicazione ufficiale per descrivere le diverse tipologie di promozioni.

Più o meno in questo ultimo anno, sono stati sottolineati prima il concetto di sicurezza, poi di riapertura e di libertà nel viaggiare, quindi la semplificazione nell’acquisto. Questa tendenza continua ancora nel mese di marzo, rimarcando la personalizzazione dell’offerta (i-Move) o l’esclusività, come Style Drive o Excellence.

Dacia Simply Dacia

DS Style Drive

Fiat Contributo Prezzo

Hyundai i-Plus

Jeep Excellence contributo prezzo

Peugeot i-Move

Renault Easy

Skoda Clever Value

Toyota Pay per Drive

Volkswagen Progetto Valore Volkswagen

C’è però ancora il concetto di sicurezza, soprattutto in relazione al fatto che le concessionarie sono ancora aperte, secondo le normative sanitarie di legge. Ormai tutte le Case tendono ad affiancare alla visita diretta nelle strutture ufficiali, alcuni servizi online informativi, di prenotazione o contrattazione, ma anche il ritiro o la riconsegna della vettura a casa, servizio prima disponibile solo sulle auto di lusso. Alcuni esempi:

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep: Concessionarie Sicure

Citroen, Peugeot, Opel: protocollo We All Care

Dacia: servizi online con hashtag specifico #DaciaèDoveVuoiTu: video live chat, virtual tour, consegna a domicilio, preventivi e appuntamenti online anche per la manutenzione

Skoda: accoglienza in tutta sicurezza, servizi web Click’N’Clever

Ford: Showroom virtual

Nissan: Shop@home

Sconti sul listino su ogni tipo di modello

Leggendo le offerte ufficiali, si può verificare la presenza di sconti sul listino iniziale anche piuttosto consistenti. Evidentemente, le case permettono un certo margine di trattativa rispetto ai prezzi inizialmente comunicati; nelle offerte di seguito, il valore dello sconto comprende sempre gli ecoincentivi statali, finché disponibili, salvo dove diversamente indicato.

Alfa Romeo Giulietta: 10.000 euro senza ecoincentivi

Citroen C4 benzina: 4.950 euro

Citroen C4 diesel: 5.750 euro

Dacia Sandero Streetway: 500 euro, rata di 91,11 euro, circa 3 euro al giorno, senza ecoincentivi

DS 3 Crossback: 5.500 euro

Fiat Tipo: 6.200 euro

Ford Explorer: 13.750 euro con il contributo dei Ford Partner

Jeep Compass: 9.000 euro

Honda HR-V: 5.000 euro offerti dalla rete delle concessionarie Honda

Hyundai i30: 4.700 euro

Kia Sportage: 6.000 euro

Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV: 5.600 euro

MINI Cooper Countryman: 4.241 euro + 2.000 euro ecoincentivi

MItsubishi Eclipse Cross: 6.100 euro

Nissan Juke: 6.100 euro

Opel Mokka: 5.500 euro

Peugeot e-208: 14.000 euro con ecoincentivi per i modelli elettrici

Renault Captur: 5.100 euro circa

Seat Ibiza: 5.150 euro

Skoda Octavia: 6.000 euro

Suzuki Across: 10.000 euro

Volkswagen Tiguan: 7.475 euro

Toyota Yaris 1.0: 4.250 euro

Toyota Yaris 1.5 Hybrid: 4.700 euro

Attenzione, però: gli ecoincentivi richiedono quasi sempre la rottamazione di un veicolo con certi requisiti relativi alle emissioni; in caso, ad esempio, di cessione di un usato recente, la promozione potrebbe non essere valida, o comunque la trattativa dovrà essere di altro tipo. Visto l’esempio, insomma, per farsi un'idea, è sempre meglio un contatto diretto con un preventivo preciso.

I servizi inclusi nelle rate

Se aggiungere dei servizi in un leasing aziendale è sempre stato un fatto normale, è interessante come anche un finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale possa comprendere vantaggi come assicurazioni o garanzie. In alcuni casi sono offerte gratuitamente, in altri sono a prezzo agevolato, e comunque negli esempi sono presenti solo alcune delle numerose proposte disponibili:

Dacia Sandero: finanziamento protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Hyundai i30: 3 anni di furto e incendio

Mitsubishi Eclipse Cross: polizza assicurativa facoltativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale

Nissan Juke: Finanziamento Protetto e Pack Service comprendente 2 anni di Furto e Incendio

Opel Mokka: Protezione Salute per 1 anno in omaggio, servizi facoltativi inclusi nel finanziamento FlexCare base per 5 anni/75.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale), FlexProtection Silver per 3 anni (Incendio e Furto), Credito Protetto con perdita d'impiego

Peugeot e-208: servizio facoltativo Efficiency, cioè 2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km

Renault Captur: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Ibiza: quattro anni di garanzia

Suzuki Across: assicurazione furto e incendio totale e parziale per 3 anni in omaggio

Alcune Case, poi, offrono estensioni di garanzia o particolari vantaggi, che sono ormai una costante tra le iniziative della casa stessa; ad esempio:

Mitsubishi Eclipse Cross: 5 anni di garanzia e assistenza stradale

Kia Sportage: 7 anni di garanzia

Hyundai Voucher in famiglia, un bonus per chi possiede già una Hyundai tra i familiari: per i30 lo sconto è di 750 euro

Sono sempre più numerose le offerte di leasing o noleggio a lungo termine, spesso estese anche ai privati, e non solo ad aziende o partite IVA; tra le tante:

myDrivePass Mercedes: esempio di leasing per privati 586 euro mensili per Classe C SW vecchio modello

BMW- MINI Why-Buy a 150 euro al mese per 4 anni per MINI Cooper Countryman Northwood Edition, oppure leasing all-inclusive a 269 euro al mese per tre anni

Opel Mokka: Free2Move Lease 279 euro al mese comprendente numerosi servizi

Anticipo zero o rate posticipate

Le offerte di qualche mese fa puntavano molto sul periodo di emergenza, e quindi la necessità di spendere il meno possibile in questa fase; il tutto si traduceva nell’azzeramento dell’anticipo, oppure nella possibilità di pagare la prima rata dopo qualche mese. Ora questo genere di offerta è molto ridotta, ma ogni tanto compare, come in questi esempi:

Anticipo zero e rate posticipate

Alfa Romeo Giulietta: zero anticipo, zero rate per 6 mesi

Rate posticipate

Lancia Ypsilon: prima rata a gennaio 2022

Fiat Tipo: prima rata a gennaio 2022

Anticipo zero

Seat senza impegno: anticipo zero e la possibilità di restituire l’auto dopo il primo mese senza penali

TAN o TAEG? Attenti ai tassi di interesse

Se il TAN, cioè il tasso annuo nominale, rappresenta la percentuale di interesse nominale su un credito, è importante verificare anche il TAEG, tasso annuo effettivo globale, che comprende, oltre agli interessi, tutto il costo del finanziamento, come ad esempio spese di apertura pratica, bolli, costi di gestione. Parlando di TAN, c’è ancora una casa, Kia, che propone a marzo il tasso zero, per esempio nella promozione della Kia Sportage.

Attualmente, considerando un tradizionale finanziamento con piccole rate mensili, il TAN varia negli esempi citati dal 2,95% di Hyundai fino al 6,85% di Fiat e Lancia, che però comprendono nelle rate tutto l’importo eccetto l’anticipo.

Il TAEG è ovviamente più alto, e arriva fino al 9,65% sulla Lancia Ypsilon. l'incremento tra i due valori si aggira mediamente intorno al +1,50%, con appena un +0,65% per Ford Explorer, ma che ma può raggiungere anche il 3,16% per Dacia Sandero.

Ovviamente sono indicazioni relative, che vanno rapportate all’importo da pagare, al periodo del finanziamento e ad altre variabili; è bene però prestare sempre attenzione al costo effettivo dell’intero finanziamento, che potrebbe arrivare a volte a rendere meno interessante lo sconto iniziale.