Le promozioni di marzo comprendono anche crossover premium compatti come la DS 3 Crossback, versione di attacco del brand francese DS, ora nel gruppo Stellantis. Oltre alla versione elettrica E-Tense, gli incentivi sono previsti per il resto della gamma: ad esempio, per la più classica DS3 a benzina.

Il listino iniziale di una DS3 Crossback PureTech 100 Manuale in allestimento So Chic, dal costo di 26.000 euro, scende fino a 20.500 euro. La riduzione avviene grazie allo sconto della Casa, e agli ecoincentivi per la rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Con un anticipo di 5.475 euro, le 35 rate mensili ammontano a 149,94 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,44%), mentre la maxi rata finale è di 12.230,74 euro, per un massimo di 45.000 km. Nell’importo sono compresi due servizi interessanti: l’estensione di garanzia DS Extended Care per tutti i tre anni di rate, e il servizio DS Delivery Valet, che permette la consegna della vettura a casa propria.

Vantaggi

Lo sconto iniziale di 5.500 euro riduce parecchio il listino iniziale della vettura; anche le rate di 150 euro sono interessanti, dal momento che comprendono anche l’estensione di garanzia. Tra l’altro, con questa formula sono possibili diversi tipi di rateazione, anche per due anni. DS è anche tra i pochi marchi che permettono la consegna a casa, come una supercar.

Svantaggi

Come nella maggior parte delle offerte del periodo, c’è un anticipo, in questo caso di quasi 5.500 euro, che non può essere compensato da una permuta con la rottamazione dell’usato. Da calcolare anche gli oneri finanziari, ed eventuali costi di accessori in più.

In sintesi