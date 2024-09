Portati al debutto dalla DS 4 a marzo gli allestimenti Pallas ed Etoile sono oggi disponibili anche per le DS 3 e DS 7, andando così ad ampliare la gamma di crossover e SUV francesi. Il primo riprende un nome storico per DS, rifacendosi alla Pallas, la versione più ricca della berlina francese.

Etoile rappresenta invece il top di gamma per entrambi i modelli e si rifà alla Place de l'Étoile (ora Place Charles-de-Gaulle), piazza di Parigi al centro della quale si erge l'arco di trionfo. I prezzi dei nuovi allestimenti delle DS 3 e DS 7 e la disponibilità devono ancora essere comunicati.

DS 3 Pallas ed Etoile

Entrambi gli allestimenti sulla DS 3 prevedono le DS WINGS in nero lucido e varie cromature sulla carrozzeria. La principale differenza degli esterni risiede nei cerchi in lega: da 17" di serie per la Pallas, da 18" per la Etoile.

Gli interni della DS 3 Pallas riprendono quelli dell'antenata con rivestimento in tessuto Perruzi Silicon e DS Basalt Black Canvas, mentre come optional sono disponibili quelli in pelle. La DS 3 Étoile invece mischia tessuto e Alcantara mentre a richiesta si possono avere coperture in Pelle Nappa.

Per quanto riguarda le dotazioni di serie la DS 3 Pallas offre Comfort Pack (sedili anteriori riscaldati, tappetini in moquette anteriori e posteriori, sistema keyless), Tech Pack (DS IRIS SYSTEM con ChatGPT, telecamere a 360°, ricarica wireless per smartphone e una presa USB supplementare).

La DS 3 Étoile aggiunge l'impianto audio Focal Electra Sound System, il Total Tech Pack (assistenza alla guida di Livello 2, head-up display, proiettori a matrice di LED) e Range Pack per la versione 100% elettrica E-TENSE (pompa di calore e caricatore di bordo trifase da 11 kW).

DS 7 Pallas ed Etoile

La DS 7 Pallas prevede interni in Alcantara, pedaliera in alluminio e sedili anteriori riscaldabili, la Étoile invece ha rivestimenti in pelle Nappa nera o grigia.

A livello di dotazioni la prima offre portellone posteriore motorizzato, climatizzatore automatico bi-zona, impianto audio Focal Electra, orologio BRM R180, antifurto, assistenti alla guida di Livello 2, ammortizzatori DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ricarica wireless per lo smartphone e due prese USB supplementari nella parte anteriore.

DS DS 7 Pallas ed Etoile, i cerchi in lega

Per la Étoile di serie ci sono Pack Absolute Comfort (sedili anteriori ventilati e massaggianti, climatizzatore automatico bi-zona e impianto HiFi FOCAL Electra), Tech Absolute Pack (ricarica wireless degli smartphone, due prese USB-C aggiuntive nella parte anteriore, DS NIGHT VISION, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e antifurto.

DS DS 7 Pallas ed Etoile, gli interni DS DS 7 Pallas ed Etoile, gli interni

Ai due nuovi allestimenti si aggiunge poi la versione Performance, riservata esclusivamente alla plug-in da 360 CV, con cerchi da 21“, logo specifico al posteriore e tanto altro. Altra novità è rappresentata dal cambio di nome delle motorizzazioni: le versioni ibride plug-in perdono il suffisso "E-TENSE" per adottare la denominazione plug-in hybrid.