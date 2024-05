Probabilmente (almeno così speriamo) a nessuno di voi lettori serve un'auto capace di resistere a colpi di pistola, ma tra capi di stato, politici e via dicendo una blindatura non solo è apprezzata, spesso è anche richiesta. Tra i modelli disponibili arriva oggi anche la DS 7 VAUBAN, versione blindata del SUV compatto francese.

Basata sulla motorizzazione plug-in e realizzata in collaborazione con WELP la DS 7 blindata si può guidare con una classica patente B e sarà disponibile da giugno, con prezzi a partire da 165.000 euro.

Blindatissima

A guardarla la VAUBAN sembra una DS 7 come le altre, così da passare inosservata senza "strillare" la presenza di una blindatura. Ma le novità ci sono, eccome se ci sono. Certificata con livello di blindatura VPAM 4 è in grado di resistere a colpi sparati tra i 50 cm e i 5 metri da pistole come .357 Magnum e .44 Magnum con proiettili da 9mm.

Le modifiche hanno riguardato numerose parti come i vetri rinforzati e l'utilizzo di materiali aramidi (della cui famiglia fa parte il kevlar) particolarmente resistenti agli urti e al calore, fibre HPPE (High Performance Polyethylene) e acciaio rinforzato. Aggiunte che fanno salire sì il peso della DS 7, ma senza esagerare, con appena 164 kg in più rispetto alla normale plug-in. Proprio per questo può essere guidata con la patente B e non con licenze superiori o speciali. Anche gli interi sono in tutto e per tutto simili a quelli delle DS 7 non blindate, con l'aggiunta di goffatura VAUBAN e vari comandi dedicati, come quello per attivare il microfono esterno, così da poter comunicare senza dover scendere dall'auto.

Naturalmente sono disponibili vari optional come porta bandiere esterni, luci supplementari, estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirene e interfono.

DS 7 VAUBAN, gli interni DS 7 VAUBAN, i vetri blindati

A muovere la DS 7 blindata ci pensa il powertrain plug-in da 300 CV, per passare da 0 a 100 km/h in 6,1", appena 0,2" in più rispetto alla versione normale.