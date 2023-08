La BMW X5 blindata si aggiorna costantemente per un pubblico che sembra apprezzare particolarmente il suo livello di protezione e a breve distanza dal debutto del restyling si svela nella nuova veste X5 Protection VR6 2023 al Salone di Monaco.

Nello stabilimento americano di Spartamburg c'è infatti una linea di montaggio dedicata che applica le blindature in acciaio ad alta resistenza per la cellula passeggeri e i vetri di sicurezza sulla X5 restyling che si riconosce per la nuova calandra, i gruppi ottici anteriori e posteriori e le prese d'aria ridisegnate.

La peculiarità della nuova BMW X5 Protection VR6, così come delle serie precedenti del SUV tedesco blindato, è di non essere facilmente distinguibile dalle altre X5. C'è invece un tocco sportivo dato dalle doppie barre M nella griglia a doppio rene anteriore, le calotte degli specchietti M in nero lucido, le barre portatutto BMW Individual in Shadow Line lucida e le due coppie di terminali di scarico tipiche del sistema di scarico M. Le prime consegne sono previste per febbraio 2024.

Blindature invisibili

Scendendo un po' più nello specifico scopriamo che le piastre stampate in acciaio ad alta resistenza sono sagomate per adattarsi alla forma della carrozzeria nella zona delle porte, del telaio laterale, del tetto e della paratia. C'è anche un divisorio per il bagagliaio, sempre blindato, e uno scudo antischegge in alluminio per il sottoscocca.

BMW X5 Protection VR6 (2023), la vista posteriore

Come optional si può richiedere la blindatura estesa del sottoscocca e la blindatura aggiuntiva del tetto, mentre è già di serie il serbatoio del carburante resistente alla fuoriuscita, con un involucro speciale che si chiude automaticamente dopo l'accensione per impedire l'uscita del carburante. Il tutto per rispondere alle norme VPAM per i veicoli resistenti ai proiettili e agli esplosivi.

Interni da X5 restyling

L'abitacolo è a quattro posti, il bagagliaio ha un volume di carico di 500 litri e il carico massimo consentito cresce fino a 475 kg.

BMW X5 Protection VR6 (2023), gli interni

L'infotainment, come per le altre X5 restyling, si compone di strumentazione digitale da 12,3" e schermo dell'infotainment da 14,9" sotto un singolo pannello curvo.

Motore 4.4 V8 biturbo da 530 CV

Il motore della BMW X5 Protection VR6 presentata al Salone di Monaco è il 4.4 V8 biturbo con impianto mild hybrid a 48 volt da 530 CV e 750 Nm. La velocità massima è di 210 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di 5,9 secondi.

BMW X5 Protection VR6 (2023), la vista anteriore

L'assetto e l'impianto frenante sportivo della X5 Protection VR6 sono stati messi a punto per garantire prestazioni e decelerazione adeguati al peso aggiuntivo delle blindature. Non manca poi l'Adaptive M Chassis Professional con differenziale sportivo M e quattro ruote sterzanti.

C'è anche l'interfono per parlare con l'esterno

Tra le dotazioni uniche della Protection VR6 si segnalano poi un sistema di interfono per comunicare con le persone all'esterno e, a richiesta, i lampeggiatori a LED nella griglia del radiatore, quelli posteriori, i lampeggiatori sul tetto con sistema di segnalazione acustica e l'antenna sul tetto con ricevitore supplementare per la radio digitale.

BMW X5 Protection VR6 (2023), i sedili

BMW offre poi da 35 anni speciali corsi di formazione per conducenti di sicurezza, con diversi livelli di intensità.