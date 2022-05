Ammetto di averlo scoperto solo di recente, ma ci sono casse audio casalinghe - firmate Focal - che costano la bellezza di 250.000 euro a coppia. E per farle suonare al meglio il non plus ultra è dotarsi di un amplificatore da altri 250.000 euro. Se questo mezzo milione di attrezzatura lo inserite all'interno di una stanza studiata appositamente per far "viaggiare" al meglio il suono, raggiungerete il nirvana degli audiofili.

Viene quindi da pensare che l'abitacolo di un'auto, coi suoi spazi ben più ristretti, i vari materiali sistemati in maniera non uniforme - ad assorbire, rimbalzare o lasciar passare il suono - sia il posto meno adatto dove ascoltare la musica. Eppure è forse proprio l'auto il luogo nel quale si ascolta maggiormente la musica.

Musica sana in macchina sana

Provate a pensarci: praticamente ogni viaggio ha una sua colonna sonora, sparata a decibel "disumani" o come leggero sottofondo, ma quando ci si sposta la musica viaggia con noi. E come noi deve viaggiare al meglio. La domanda è: come fa? La risposta ha molteplici sfaccettature e sfumature, proprio come il suono, condite da un elemento che potrebbe sembrare sminuente anche se così non è: il compromesso.

Perché partire dal presupposto che per forza di cose il suono si propagherà in maniera differente tra salotto e abitacolo è il fulcro del successo. Cercare lo stesso effetto non è possibile, nemmeno in abitacoli spaziosi e curati come quello di un'ammiraglia come la DS 9, quello che è possibile è dare un effetto comunque unico, specialmente se a "suonare" non sono impianti qualsiasi ma sistemi più raffinati, nati da esperienza e ricerca.

Perché se in casa una cassa la si può spostare a piacimento, in auto una volta sistemata in una posizione lì rimarrà per sempre. E quel "lì" è frutto di un compromesso tra sistemazione ideale e limiti dell'auto: se infatti in quel "lì" passano cavi o altri elementi fondamentali per l'auto la cassa deve traslocare, oppure il cavo deve fare un giro differente. Ancora un compromesso, per raggiungere il risultato migliore.

Ora però torniamo all'inizio: davvero un impianto audio da auto può suonare come delle casse da 250.000 euro? La risposta è no, ma anche sì. No perché ci sono limiti fisici, sì perché proprio grazie alla ricerca che c'è alla base di cotante casse - tra materiali, elettronica, regolazione dei vari livelli e via dicendo - l'esperienza musicale in auto può essere di altissimo livello. E la "firma" tipica di un costruttore storico come Focal rimane inalterata. Perché anche l'orecchio vuole la sua parte.

Per saperne di più e conoscere i segreti di come nasce l'impianto audio perfetto per auto non dovete fare altro che cliccare "play" sul video.