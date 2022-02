C’è musica e musica. C’è quella dei motori e degli scarichi e c’è quella prodotta in studio con qualsiasi strumento. A volte, la passione per le auto va di pari passo con quella per le note del pentagramma, tant’è che sono numerosi gli album di artisti di tutto il mondo che hanno come protagonisti proprio dei modelli a quattro ruote.

In questa lista ne prendiamo in considerazione 10 tra i più ascoltati al mondo.

Beach Boys – Little Deuce Coupe (1963)

Gli stessi autori di “Surfin’ USA” hanno firmato l’album Little Deuce Coupe del 1963. La quarta raccolta della band californiana è dedicata proprio al modello Ford del 1932 che all’epoca era considerata una delle miglior hot rod sul mercato. Non a caso la foto dell’auto è presa proprio dalla copertina del magazine Hot Rod.

Kraftwerk – Autobahn (1974)

Il gruppo tedesco è stato pioniere della musica elettronica nel 1974 ha rilasciato l’album Autobahn, la cui cover mostra (prevedibilmente) un tratto di autostrada tedesca. Nel disegno sono riconoscibili una Volkswagen Maggiolino e una Mercedes 280SE, due icone di quasi mezzo secolo fa. Tra l’altro, nell’album è presente una traccia omonima di 22 minuti che mixa i suoni di pneumatici, clacson e autoradio.

Madness – Driving In My Car (1982)

La band londinese dei Madness scelse una Morris Minor del 1958 come protagonista della cover. Una scelta patriottica per il gruppo conosciuto anche per la hit “Our House” e che ha dedicato una canzone proprio alla compatta britannica.

ZZ Top – Eliminator (1983)

“Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” e “Legs”: I video musicali di queste tre canzoni contenute nell’album Eliminator vedono la comparsa della stessa Ford Model B Coupé del 1933 della cover.

Chris Rea – Auberge (1991)

Il cantante inglese Chris Rea è un appassionato di auto e l’ha fatto chiaramente capire con la cover dell’album Auberge in cui è presente una Caterham Super Seven dipinta dall’artista Alan Fearley e ispirata allo stesso modello blu posseduto da Rea.

Blur – Chemical World (1993)

“Chemical World” è il secondo singolo estratto dall’album Modern World Is Rubbish. La protagonista della cover è una Ferrari F40 che, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, era un punto di riferimento tra tutte le supercar del mondo.

Oasis – Be here Now (1997)

L’associazione tra gli Oasis e un’auto non è proprio immediata. Tuttavia, se si guarda bene nella piscina presente nella cover dell’album, si nota una Rolls-Royce Silver Shadow II. La scena è un riferimento all’episodio capitato a Keith Moon (batterista dei The Who) che finì nella piscina di un hotel nel 1967 con la propria Lincoln Continental.

Wheatus – Teenage Dirt Bag (2000)

Presente sia sulla cover che nel videoclip di “Teenage Dirt Bag” della band americana dei Wheatus, troviamo una Chevrolet Camaro di terza generazione venduta tra il 1982 e il 1992.

The Black Keys – El Camino (2011)

In questo caso il titolo dell’album (dove sono contenuti successi come “Lonely Boy” e “Gold On The Ceiling”) è fuorviante. L’auto mostrata nella cover non è la mitica Chevrolet El Camino, ma una Plymouth Grand Voyager, lo stesso modello usato dalla band durante i suoi primi tour. L’intero album, comunque, contiene varie foto di auto scattate ad Akron, in Ohio, la città natale del gruppo.

Frank Ocean – Nostalgia, Ultra (2011)

Per il suo primo album, il rapper americano Frank Ocean scelse una BMW Serie 3 generazione E30. Nello specifico, il modello è una M3, facilmente riconoscibile per il kit carrozzeria più aggressivo rispetto alle altre versioni.