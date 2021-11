Sin dall'arrivo dei video musicali negli Anni '70, un fenomeno amplificato dalla nascita di MTV nel decennio successivo, l'automobile è stata spesso protagonista nelle clip che hanno accompagnato le più grandi canzoni dei nostri tempi.

Rock, rap, R&B e anche musica elettronica, da ZZ Top a Jay-Z, passando per Jamiroquai e Rihanna. Date un'occhiata alla nostra selezione di 10 videoclip musicali (più qualche bonus) in cui le auto occupano un posto speciale.

ZZ Top - Gimme All Your Lovin (1983)

Se siete troppo giovani per conoscere questa band hard rock vi diciamo che questa è probabilmente una delle loro canzoni più famose: Gimme All Your Lovin. Uscito nel 1983, il singolo presenta all'interno del videoclip una Ford Coupe Hot Rod del 1933. Il modello, in gran parte personalizzato, appartiene a Billy Gibbons, cantante e chitarrista del gruppo. Chiamata ZZ Eliminator Car, è l'auto che appare sulla copertina dell'album Eliminator.

Chris Rea - Road To Hell (1989)

Questa canzone del 1989, firmata dal cantante inglese, immerge con la sua clip nell'"inferno" del traffico stradale. Gli appassionati di auto si divertiranno a riconoscere i modelli che appaiono nel video, tra i quali Mercedes 190E, Jaguar XJS, Porsche 944 e Range Rover, dai particolari.

L'album omonimo contiene anche un brano intitolato Daytona, un riferimento alla Ferrari 365 GTB/4 così soprannominata per la vittoria del 1967 delle 330 P4 sul circuito statunitense. Chris Rea ha anche scritto e prodotto un film sulla Casa di Maranello, intitolato "La Passione", e il suo album Auberge del 1991 ha in copertina una Lotus Seven.

Prince & The New Power Generation - Sexy M.F. (1992)

I fan delle auto degli Anni '90 con i fari a scomparsa conosceranno sicuramente questa clip nella quale il "Kid" di Minneapolis canta e posa davanti a una BMW Serie 8 gialla, parcheggiata tra una Mitsubishi Starion e una Nissan Maxima. Pare che a Prince piacesse così tanto il colore della 850i E31 che avrebbe chiesto di ridipingere la sua camera da letto nella stessa tonalità per abbinarla alla carrozzeria del modello.

Jamiroquai - Cosmic Girl (1997)

Si sa, molti musicisti famosi hanno una grande passione per le auto sportive, come dimostra il videoclip Cosmic Girl dei Jamiroquai. Uscito nel 1997, al suo interno comparivano alcune delle più belle supercar dell'epoca: la Ferrari 355 GTS, la Ferrari F40 e la Lamborghini Diablo SE30.

A proposito, la F40 era di proprietà di Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, e, a causa di alcuni problemi con il trasporto, la Lamborghini è rimasta senza parabrezza per la maggior parte delle riprese.

Bonus: Il frontman del gruppo, Jay Kay, ha dimostrato ancora una volta il suo amore per le auto sportive nel 2010 con il singolo White Knuckle Ride, dove, nella clip di accompagnamento alla canzone, si vede il cantante all'inseguimento di una Porsche 911 Carrera RS 2.7.

The Cardigans - My Favorite Game (1998)

Probabilmente non è il modello più bello della nostra selezione, eppure la decappottabile Cadillac Eldorado del 1974 è leggendaria. È protagonista nella clip del singolo My Favorite Game, pubblicato nel 1998 dai The Cardigans, un brano dell'album Gran Turismo legato ai viaggi su strada e alle grandi distese americane, girato nel deserto del Mojave.

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - Still D.R.E. (1999)

Storicamente i lowrider, quelle auto d'epoca americane d'epoca a cui vengono montate sospensioni idrauliche per abbassarle o letteralmente farle saltare sulle ruote, sono stati parte integrante della cultura gangsta rap. Questo genere di veicoli sono presenti nella clip della canzone Still D.R.E del 1999, un singolo realizzato da Dr. D.R.E in collaborazione con il rapper Snoop Dogg.

Sheryl Crow - Steve McQueen (2002)

Steve McQueen non è probabilmente la canzone più famosa di Sheryl Crow, ma questo brano uscito nel 2002 e presente nell'album C'mon C'Mon è comunque un bellissimo tributo all'attore americano. In particolare questa clip rievoca uno dei più famosi inseguimenti della cinema, quello sulle ripide strade di San Francisco del film Bullitt con protagonista McQueen alla guida di una Ford Mustang GT390 Fastback del 1968.

50 Cent - Window Shopper (2005)

La Costa Azzurra è la location del videoclip di Window Shopper, il singolo di 50 Cent incluso nella colonna sonora del film Get Rich Or Die Tryin'. È per le strade di Monaco e Cannes che vediamo il celebre rapper al volante di una rarissima Maserati MC12, la coupè-spider del Tridente prodotta in soli 50 esemplari.

Rihanna - Shut Up And Drive (2007)

L'intero video della canzone, pubblicata nell'album Good Girl Gone Bad, è dedicato alle auto. All'inizio la cantante arriva in una discarica a bordo di una Ferrari F430, unendosi poi alla sua banda per preparare modelli d'epoca, tra cui una Ford Mustang Mach 1 e quella che sembra una Ferrari 330 GT 2+2. In un'atmosfera in stile Fast & Furious si distinguono anche una Ford Sierra Mk1 e una Skoda 130 Rapid arancione.

Jay-Z - Show Me What You Got (2006)

Guardando i video musicali di Jay-Z, è facile intuire la sua preferenza per le auto di lusso. Il singolo "Show Me What You Got" dell'album Kingdom Come può ricordare la clip Cosmic Girl di Jamiroquai, con queste supercar che si susseguono ad alta velocità su piccole strade tortuose, ma in realtà è un omaggio ai film di James Bond, in particolare alla pellicola Goldeneye.

Oltre alle auto, una Pagani Zonda Roadster e una Ferrari F430 Spider, si nota la presenza al volante di due piloti famosi americani, rispettivamente Dale Earnhardt Jr. e Danica Patrick. Si riconoscono anche alcune curve del Gran Premio di Monaco, prima che Jay-Z abbandoni le quattro ruote per passare alle barche.

Jay-Z - Lost Ones (2006)

Si passa a un'altra canzone dell'album Kingdom Come dal titolo Lost Ones, uscita nel 2006 come nel caso della precedente Show Me What You Got. Jay-Z ha deciso di inserire nel videoclip un modello davvero esclusivo, la Maybach Exelero, l'incredibile one-off del marchio tedesco, assemblata dalla carrozzeria Stola di Torino.

Bonus: E siccome abbiamo citato Jay-Z e Maybach, un modello della Casa è ancora protagonista nel videoclip realizzato per il singolo Otis, canzone uscita nel 2011 in collaborazione con Kanye West. In questo caso la berlina di lusso viene modificata, con l'eliminazione di una serie di componenti della carrozzeria, tra cui il tetto e le portiere.

Kavinsky - Protovision (2012)

Il nome dell'album OutRun, nel quale è presente la canzone Protovision, è un riferimento all'omonimo videogioco di corse automobilistiche, in cui la Ferrari Testarossa è l'auto protagonista. Non a caso l'iconico modello della Casa di Maranello compare in tutto il videoclip della canzone del disc jokey francese.

L'album OutRun di Kavinsky è molto legato al mondo delle auto. Il singolo Odd Look è stato utilizzato in una pubblicità per le elettriche BMW i3 e i8, Roadgame in uno spot Mercedes per la CLA Shooting Brake, mentre Testarossa Autodrive è presente nella colonna sonora del videogioco Grand Theft Auto IV.