2 / 9

Roger Moore è stato indubbiamente lo 007 più sfortunato di tutti i tempi: non solo non ha mai avuto la possibilità di guidare un'Aston Martin, nonostante abbia recitato in ben sette titoli della saga, ma ha anche dovuto guidare alcune delle più “umili” Bond car di sempre.

Come la Renault 11, utilizzata per inseguire un cattivo all’ombra della Tour Eiffel. Sarà quindi per un senso di rivalsa personale che prima gli taglia il tetto e poi la divide in due?