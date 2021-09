In contemporanea con l'uscita al cinema di “No Time Die”, il 25esimo film della saga di James Bond, ecco la speciale Aston Martin DB5 Junior. Non si tratta di una DB5 come le “altre”, ma di una replica in scala dell’Aston originale guidata da 007 con tanto di accessori e motore elettrico. Disponibile in soli 125 esemplari, è un “modellino” davvero esclusivo.

La DB5 rinasce elettrica

La DB5 è il frutto della collaborazione tra “The Little Car Company”, Aston Martin ed EON Productions. L’auto si presenta nell’iconica tinta Silver Birch e le sue forme derivano in toto dall’Aston Martin originale, quale è stata scannerizzata in 3D per ottenere una riproduzione fedelissima in scala al 66%.

Buona parte della strumentazione è identica a quella dell’auto di James Bond, ma alcuni indicatori sono stati adattati e modernizzati. Ad esempio, data la natura elettrica della vettura, al posto degli indicatori del carburante e della temperatura dell’olio, sono stati inseriti quello per il voltaggio della batteria e della temperatura del motore elettrico.

Inoltre, la Junior è stata riprogettata come cabriolet per essere guidata da un adulto e da un bambino al suo fianco. Non mancano anche diverse modalità di guida per gestire gli 80 km di autonomia e vari “easter eggs” relativi alla saga dell’agente segreto. In più, sono equipaggiati freni a disco Brembo e ammortizzatori firmati Bilstein.

“Spara” ed emette fumo

A curare lo sviluppo dell’incredibile Aston Martin è stato nientemeno che Chris Corbould, premio Oscar per gli effetti speciali e coinvolto in 15 film di James Bond fin dagli anni ’80. Il supervisore degli stuntmen ha collaborato con The Little Car Company per sviluppare i vari gadget di 007. Tra questi, c’è una (finta) mitragliatrice Gatling e il comando per rilasciare una cortina di fumo.

Sebbene la DB5 Junior non sia omologabile per la strada, ognuno dei 125 proprietari sarà automaticamente iscritto all’Aston Martin Owners Club e potrà partecipare ad eventi esclusivi organizzati anche in pista.

Per acquistare l’Aston Martin è necessario collegarsi al sito dell’azienda e lasciare una caparra. Come si è capito, non si tratta esattamente di un giocattolo. A dimostrarlo è anche il prezzo di 90 mila sterline (circa 105 mila euro), ovvero il costo di una BMW M4.

A tutti gli effetti, costa più del doppio della prima DB5 "baby" sviluppata da The Little Car Company. La prima edizione (sempre grande il 66% del modello normale) è stata prodotta in 1.059 esemplari al prezzo di partenza di 38 mila euro, il quale può salire a 50 mila per la versione Vantage. Senza contare le innumerevoli personalizzazioni.