17 vittorie, 20 pole position, 3 campionati costruttori e 3 campionati piloti. È la carriera della Porsche 919 Hybrid, la monoposto da LMP-1 realizzata per correre nel WEC, il campionato del mondo endurance che comprende anche la famosa 24 Ore di Le Mans.

All’asta di Miami di RM Sotheby’s che si terrà dal 6 al 13 ottobre sarà in vendita proprio una 919 Hybrid. C’è solo il problema che non è funzionante.

Si può solo guardare

L’esemplare è una delle 13 “show car” realizzate da Porsche nel 2014. In altri termini, si tratta di un “modellino” in scala 1:1 della vera Porsche da competizione che è stato utilizzato per partecipare ad eventi promozionali in giro per il mondo. In aggiunta, la 919 è stata esposta in alcuni Porsche Experience Center e al Museo Porsche di Stoccarda.

Anche se non ha il motore, però, l’auto è ricostruita nei minimi particolari utilizzando gli stessi progetti della 919 Hybrid. La carrozzeria è realizzata in fibra di vetro ed è appoggiata su un telaio in acciaio, mentre le decalcomanie e i dettagli sono identici a quelli della Porsche guidata da piloti come Nico Hulkenberg, Nick Tandy ed Earl Bamber.

Costa quanto una Ferrari Roma

La Porsche originale era alimentata da un powertrain ibrido composto da un motore termico a benzina in posizione centrale posteriore e da uno elettrico sistemato sull’asse anteriore. Quest’ultimo si ricarica attraverso il recupero dell’energia cinetica dai gas di scarico e in frenata.

L’unità termica è un 4 cilindri a V ad iniezione diretta ed è in grado di sviluppare oltre 500 CV, mentre l’elettrico può trasmettere una potenza di 250-400 CV sull’avantreno in fase di accelerazione creando così un sistema a trazione integrale.

Quanto può valere un’auto di questo tipo? Sempre nel corso di un’asta di RM Sotheby’s ad aprile 2021, un’altra 919 Hybrid Show Car è stata venduta a 204 mila euro. Si tratta, quindi, di un “modellino” davvero esclusivo, anche di più della Ferrari 250 Testarossa J da 93 mila euro.

Un modo originale per arredare con stile il proprio salotto o la propria collezione privata.