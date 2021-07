Ci sono modellini di auto che nascono prevalentemente come giocattoli, ma ce ne sono altri per collezionisti, con caratteristiche che raggiungono livelli di dettaglio incredibili, a prezzi molto elevati.

Guardiamo ad esempio cosa è riuscita a fare Amalgam Collection con la Ford GT40 del 1969 n.6, la vincitrice della quarta 24 ore di Le Mans consecutiva nel 1969, con Jacky Ickx e Jackie Oliver: un’auto famosa anche al cinema e nella letteratura automobilistica per la celebre sfida con Ferrari.

Un progetto molto sofisticato

Amalgam Collection ha pensato bene di riprodurre questa vettura iconica con un modello in scala 1:8, che misura quindi 51 cm di lunghezza. La realizzazione è precisissima, fin nei dettagli più nascosti: Amalgam sostiene di aver utilizzato i materiali della migliore qualità e il risultato è che il modello in fotografia assomiglia in modo impressionante alla vettura reale.

Non per niente, sono serviti 24 mesi di ricerca e sviluppo, con il supporto degli archivi storici Ford e Gulf Oil International, per la realizzazione del progetto iniziale, che vedrà alla fine la produzione di soli 199 esemplari. Il modello viene costruito da un piccolo gruppo di modellisti, per un totale di 400 ore per completare una sola vettura.

Riservato ai collezionisti

E veniamo alle note dolenti: il prezzo. Si può al momento preordinare una vettura e poi effettuare il pagamento, al costo per le spedizioni in Europa di 12.067 euro; quindi attendere la realizzazione del modello finito.

Un prezzo apparentemente spropositato, che però va messo sulla bilancia con altri due elementi: la qualità elevatissima della realizzazione e la possibilità di effettuare una sorta di vero e proprio investimento.

Fatta salva la passione per il collezionismo di automodelli o di auto d'epoca in generale, che potrebbe non avere prezzo: basti pensare ai milioni di dollari che vengono spesi nelle aste di auto d'epoca per le Ford GT40 originali degli anni '60.