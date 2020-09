Non si può certo dire che le Case auto di lusso non pensino ai bambini. Specialmente se figli di genitori con corposi conti in banca. L’ultimo esempio porta il nome di Aston Martin DB5 Junior, vale a dire la versione in scala ridotta dell’iconica auto di James Bond.

Un giocattolo per 007 in erba, prodotta dalla Casa inglese in collaborazione con The Little Car Company – responsabile anche della creazione della Bugatti Baby II – e in vendita a partire da 35.000 sterline (circa 38.000 euro).

Scala ridotta, cura da adulta

Prodotta in appena 1.059 esemplari e lunga circa 3 metri (vale a dire il 66% circa rispetto alla DB5 normale) la DB5 Junior è in tutto e per tutto una DB5 vera e propria. Se fotografata da sola, difficilmente si potrebbe dire che si tratti di un “giocattolo”.

Al di là dello stile ci sono poi tanti dettagli da adulta, come il telaio in alluminio, i 4 freni a disco nascosti da cerchi in lega da 10”, gli interni in pelle, volante in legno e alluminio, strumentazione completa (senza spazio per alcun tipo di digitalizzazione) e tanto altro ancora.

Un gioiellino disponibile in 2 differenti varianti: normale e Vantage. La prima è mossa da un motore elettrico da 5 kW (6,8 CV) alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 1,8 kWh, ricaricabile anche tramite frenata rigenerativa. La trazione è posteriore e ci sono 3 differenti modalità di guida: Novice, Expert e Race, per una velocità massima di circa 50 km/h e autonomia di circa 16 km.

La Aston Martin DB5 Junior Vantage monta invece un motore da 10 kW (13,6 CV), 2 batterie agli ioni di lition da 1,8 kWh (autonomia di circa 32 km), differenziale posteriore a slittamento limitato e le modalità della versione normale alle quali si aggiunge la speciale “Vantage”.

Anche per bambini cresciuti

Come scritto il prezzo di partenza è fissato a più di 38.000 euro (quasi 50.000 per la Vantage), destinati a salire se si pesca dalla lista degli optional o si vuole personalizzare il proprio giocattolo.