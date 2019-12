Subito dopo l'uscita del breve teaser, ecco il trailer completo di No Time to Die, l'ultimo film della serie di James Bond. Già dopo questi primissimi minuti si capisce c'è molta azione su quattro ruote da vedere. Impossibile, ad esempio, non notare la comparsa della famosa Aston Martin DB5 della spia che ora ha mitragliette Gatling dietro i fari.

Classici e non solo

Oltre alla DB5, Bond si mette anche al volante di una V8 Vantage seconda serie di colore nero. Auo molto rara da trovare, anche se questa non sembra avere tutte le chicche dell'altra. A fare la sua comparsa c'è anche una nuova DBS Superleggera, ma nel trailer non riusciamo a vedere la spia al volante. La vera notizia, però, è che Aston Martin conferma la presenza della nuova supercar Valhalla.

Oltre le auto

L'inizio della storia vede Bond ritirarsi dal giro dello spionaggio, ma il suo amico, l'agente della CIA Felix Leiter, chiede nuovamente aiuto all'agente Mi6. Naturalmente, lungo la strada ci sono molti inseguimenti in auto, spari e intrighi.

Ad un tratto ci sarà la comparsa di una donna di nome Nomi, che ora ha uno dei famosi numeri 00. Rami Malek, invece, interpreta un cattivo in possesso di quella che nel film è definita come una "nuova tecnologia pericolosa". Il trailer mostra anche che Christoph Waltz, che torna a interpretare Ernst Stavro Blofeld, ma il suo ruolo nella trama è un mistero.

Appuntamento al cinema

Appuntamento ad aprile 2020 nelle sale cinematografiche, anche se prima c'è da aspettarsi l'ultimo trailer che approfondirà la storia dietro l'ultimo film di Daniel Craig nei panni di 007.