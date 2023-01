Quando si parla di potenza, in Aston Martin non ce n’è mai abbastanza. Non sazia dei 725 CV, la Casa di Gaydon ha preparato una versione ancora più piccante della DBS per mettersi alle spalle la concorrenza di Lamborghini e Ferrari.

La DBS 770 Ultimate alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni e dell’esclusività. Disponibile in soli 499 esemplari, potrebbe essere una delle ultime Aston col 12 cilindri.

Un V8 incontentabile

A dire la verità, i dettagli su questo nuovo modello sono piuttosto scarsi. Nel breve comunicato ufficiale e nel video teaser, Aston Martin si limita a rivelare che la supercar è stata “rivista, con una dinamica di guida ancora più precisa e sportiva e con un design squisito”.

Il debutto è atteso entro la primavera, ma è ragionevole pensare che sotto al cofano ci sia sempre il già citato 5.2 V12 biturbo prodotto internamente dal brand e portato fino a 770 CV.

Sulla Coupé da 725 CV, questo motore permette uno scatto 0-100 km/h di 3,4 secondi (3,8 secondi nella “scoperta” Volante) e una velocità massima di 338 km/h. Ovviamente, con questa cavalleria in più, ci si attende un’accelerazione ancora più bruciante e forse vicina ai 3 secondi netti.

Verso i 350.000 euro

Molto probabilmente, la nuova DBS avrà un look specifico, con inserti speciali e cerchi in lega pensati per l’occasione. Anche nell’abitacolo dovrebbero essere previste caratteristiche uniche e – forse – una placchetta metallica col numero di produzione di ogni esemplare.

Aston Martin DBS 770 Ultimate, il teaser

Il prezzo di listino dell’Aston Martin potrebbe essere ancora più elitario. Se la DBS parte da circa 290.000 euro, è possibile che la 770 Ultimate sfiori i 350.000 euro, senza considerare la miriade di accessori per personalizzare ogni modello.