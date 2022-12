Nel 2022 Aston Martin ha lanciato la V12 Vantage, indicata da più parti come l'ultimo bolide con motore v12 e più in generale l'ultimo non elettrificato, già in consegna anche nella versione Roadster, a cui è seguito il SUV dei record DBX707. Fatto questo, sembrerebbe che per il 2023 non sia rimasto altro e ci si debba aspettare un anno di pausa in attesa delle importanti novità 2024, iniziando dalla Hypercar ibrida Valhalla.

Le ultime voci, però, parlano di un programma diverso: la berlinetta che la Casa aveva in qualche modo anticipato con la concept car Vanquish Vision secondo alcune fonti arriverebbe infatti già il prossimo anno, pronta a fronteggiare la Ferrari 296 GTB.

Eccola, la novità Aston Martin per il 2023:

Aston Martin Vanquish

Guardando indietro agli ultimi vent'anni, siamo abituati a trovare il nome Aston Martin Vanquish associato a possenti coupé con il motore davanti e infatti, la prima notizia è che nella versione definitiva l'auto potrebbe anche non chiamarsi in questo modo.

La concept Vanquish Vision del 2019 era pensata per ospitare un V6 di nuovo sviluppo che a quanto pare la Casa avrebbe rinunciato a portare avanti scegliendo invece di affidarsi anche qui a un motore V8 biturbo 4.0 di origine Mercedes-AMG, lo stesso previsto per la Valhalla che con l'aggiunta di due motori elettrici promette oltre 900 CV complessivi e ha evidentemente nel mirino la Ferrari SF90 Stradale.

Aston Martin Vanquish Vision Concept

Per la "Vanquish" si parlerebbe invece di circa 630 CV endotermici più altri 200 elettrici, anche qui numeri estremamente aderenti a quelli della rivale di Maranello, la 296 GTB, con un peso ipotizzato entro la tonnellata e mezza. Sarà una GT, con in più la possibilità di avere un kit aerodinamico e di assetto per chi dovesse volerla scatenare in pista.