Il 1992 è stato l’ultimo anno di produzione per la Ferrari F40. Prodotta in soli 22 esemplari nell'anno finale, si tratta di una delle Rosse più iconiche di tutti i tempi ed è tuttora l’oggetto dei desideri di tanti collezionisti e appassionati della storia del Cavallino Rampante.

Una delle ultime F40 è in vendita all’asta Kissimmee di Mecum Auctions che si tiene dal 6 al 15 gennaio 2022. Ecco com’è fatta.

Perfettamente conservata

La Ferrari F40 dell’asta presenta il classico colore Rosso Corsa e ha percorso appena 14.053 km in quasi 30 anni di vita. La sua linea senza tempo è rimasta immutata con cerchi in lega originali e tutte le sofisticate soluzioni dell’epoca ancora ben intatte. La F40, infatti, fu la prima Ferrari della storia ad essere progettata con materiali compositi come kevlar, fibra di vetro e plexiglas.

L’auto fu realizzata per celebrare i 40 anni del marchio in grande stile. Ispirata alle Formula 1 di allora, fu talmente richiesta che, nonostante il prezzo di listino fosse già molto alto e interno ai 374 milioni di lire (circa 431 mila euro attuali tenendo conto dell’inflazione), nel mercato non ufficiale la Ferrari raggiunse quotazioni vicine ai 2 miliardi di lire (2,3 milioni di euro).

Una supercar da record

Aprendo il cofano si può ammirare l’incredibile 2.9 V8. Questo gioiello dell’ingegneria di oltre 30 anni fa, era in grado di sprigionare 478 CV a 7.000 giri e una coppia di 577 Nm attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. Con un peso di appena 1.100 kg, la Ferrari era una delle supercar più veloci dell’epoca. La F40 riusciva a scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e a sfiorare i 326 km/h.

Da notare come l’impianto di scarico di questa Ferrari sia stato modificato dai precedenti proprietari, i quali hanno optato per un sistema sviluppato dall’italiana Tubi Style.

L’esemplare in vendita è offerto con una storia accuratamente documentata che ripercorre i vari passaggi della Ferrari. Uscita dalla fabbrica il 6 giugno 1992, si tratta dell’esemplare numero 19 di 22. La sua quotazione potrebbe aggirarsi tra gli 1,7 e i 2,3 milioni di euro.