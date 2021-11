È sicuramente difficile passare inosservati a bordo di una Ferrari F8 Spider. La supercar senza tetto di Maranello è un concentrato di design e prestazioni, ma per chi aspira ad un modello ancora più esclusivo può rivolgersi a Novitec. Il tuner tedesco ha messo a punto la Limited Edition Super Roadster, una versione limitatissima e ancora più estrema della F8 Spider.

Larga e cattiva

Il kit estetico N-Largo interamente in fibra di carbonio porta all’estremo le dimensioni della Ferrari, con un posteriore esagerato che misura 211 cm di larghezza (13 cm in più del modello “base”). Al di là delle proporzioni XL, comunque, la F8 Spider di Novitec punta sempre un design capace di catturare ulteriormente le attenzioni dei curiosi.

I cerchi in lega sono stati sviluppati dal tuner in collaborazione con Vossen e sono da 21” all’avantreno e da 22” al retrotreno. Come il resto della carrozzeria e l’intero abitacolo, anche i cerchi sono completamente personalizzabili, con un’ampia scelta di 72 colori. L’aerodinamica è ancora più sofisticata e sfrutta nuovi spoiler e diffusore che creano una maggiore deportanza alle alte velocità.

Inoltre, la versione di Novitec è più bassa di 35 mm della F8 Spider “normale”. Per non trovarsi a disagio davanti a dossi o rampe dei garage, comunque, si può richiedere il dispositivo di sollevamento automatico dell’asse anteriore che alza l’auto di 40 mm premendo un comando specifico nell’abitacolo.

Un V8 senza limiti

La Ferrari F8 Spider by Novitec è esclusiva anche sotto al cofano. Il 3.9 V8 biturbo è stato potenziato di 98 CV per raggiungere l’incredibile quota di 818 CV e 903 Nm di coppia. La modifica è stata resa possibile dalla centralina Novitec N-Tronic e da un nuovo impianto di scarico disponibile anche in Inconel, una speciale lega utilizzata anche dalle monoposto di Formula 1.

Le prestazioni della Ferrari sono ancora più mozzafiato. Il tuner parla di uno scatto 0-100 km/h di 2,6 secondi e di uno 0-200 km/h coperto in 7,7 secondi, mentre la velocità massima è di 340 km/h.

Novitec ha previsto una produzione di soli 15 esemplari e c’è da credere che le richieste non mancheranno di certo.