La Ferrari 812 Superfast più estrema al mondo è la Competizione, la versione speciale da 830 CV destinata a pochissimi fortunati. Tuttavia, se si includono le Ferrari realizzati dai tuner, una delle più spinte di tutte è la 812 GTS messa a punto da Novitec.

Il preparatore tedesco ha presentato un nuovo kit estetico e di potenziamento per la supercar di Maranello. Così, la 812 è ancora più larga e dominante.

Larga e aerodinamica

Il kit carrozzeria N-Largo fa già capire il tipo di intervento realizzato da Novitec. I nuovi paraurti hanno aumentato la carreggiata fino a 211 cm di larghezza, una misura davvero XL e superiore di 14 cm rispetto al modello di base. Le dimensioni ancora più imponenti non sono solo un vezzo estetico, ma anche funzionali alla sofisticata aerodinamica.

La 812 GTS di Novitec, infatti, è stata testata a lungo nella galleria del vento per essere ancora più performante in pista e su strada. Inoltre, l’altezza ridotta di 35 mm contribuisce a rendere la supercar emiliana un vero proiettile incollato all’asfalto. Tuttavia, quando si affrontano dossi o dislivelli torna utile il sistema idraulico che solleva la parte anteriore di circa 40 mm premendo il comando specifico nell’abitacolo.

Oltre ad un frontale minaccioso e a minigonne esagerate, la Ferrari può contare su un nuovo diffusore posteriore in fibra di carbonio. Non mancano i terminali di scarico da 11 cm e pneumatici enormi 335/25 ZR 22 al retrotreno e 275/30 ZR 21 all’avantreno.

Un mostro per pochissimi

Il 6.5 V12 della Ferrari ha subito un profondo intervento di potenziamento. Dagli 800 CV di partenza si è arrivati ad 840 CV e 751 Nm di coppia.

Il nuovo impianto di scarico realizzato in Inconel, una lega leggera utilizzata anche nelle monoposto di Formula 1, dona un sound ancora più aggressivo. Si può anche regolare la tonalità degli scarichi della 812 comodamente dall’abitacolo per dare una “voce” più o meno potente ai 12 cilindri.

Grazie alle modifiche, la 812 GTS N-Largo tocca i 100 km/h da fermo in 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 345 km/h. Novitec produrrà solo 18 kit estetici e di potenziamento, ma non ha rivelato il prezzo dei vari interventi. Tuttavia, colori e rivestimenti sono ampiamente personalizzabili per costruire su misura la propria 812 GTS da sogno.