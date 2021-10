Una Lexus da guidare e una da…suonare. Il brand giapponese ha stretto un’insolita partnership con Fender, il produttore di strumenti musicali di fama mondiale, per realizzare 100 speciali chitarre.

Chiamata “LC Stratocaster”, la chitarra s’ispira allo stesso colore Structural Blue della Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series.

Un nuovo “sound” per la Lexus

È proprio il colore a rendere speciale il corpo della Fender che s’ispira al blu delle ali della farfalla Morpho. Curiosamente, la tinta non contiene veri pigmenti blu: la colorazione è data dalla sovrapposizione di vari materiali incolori che creano un effetto “strutturale”.

Il manico della chitarra è realizzato con legno d’acero, mentre la tastiera è fatta in Richlite blu scuro, un materiale composito resistente all’usura e al sudore. Infine, immerso nel corpo in “Structural Blue” c’è il battipenna in fibra di carbonio: un chiaro richiamo al mondo dell’automotive.

La chitarra è fornita in una speciale custodia con tanto di logo Lexus ricamato sulla parte interna.

Christopher Yang, vicepresidente con delega alle relazioni commerciali del marchio giapponese, spiega che la “chitarra Lexus” è solo l’inizio:

“Siamo pronti ad altre opportunità di questo tipo. Continueremo la collaborazione con Fender e cercheremo di condividere la nostra tecnologia e le nostre idee con altri settori dell’industria”.

100 cabrio esclusive

Come detto, ad ispirare Fender è stata una speciale Lexus LC 500 Convertible. La sportiva cabrio è stata realizzata in soli 100 esemplari in tutto il mondo e, oltre alla tinta blu, è caratterizzata da interni bianco Amalfi e una capote in tela blu scuro.

A completare la dotazione sono il differenziale posteriore a slittamento limitato, i cerchi in lega da 21”, battitacco in fibra di carbonio con logo “Inspiration Series”, un impianto audio Mark Levinson a 13 altoparlanti e due valigie firmate Zero Halliburton.

La Lexus è mossa da un 5.0 V8 da 478 CV e 539 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti. L’esemplare numero 1 è stato venduto all’asta ad inizio 2020 per circa 2 milioni di dollari (1,7 milioni di euro).