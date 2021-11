Un’intera generazione di appassionati l’ha sognata almeno una volta o l’ha guidata in sala giochi o sulle prime console di videogame. Parliamo della Lamborghini Diablo, il modello di punta del Toro prodotto tra il 1990 e il 2001.

Realizzata in poco meno di 3.000 esemplari, questa “Lambo” è tuttora molto apprezzata dai collezionisti. A creare ancora più interesse sono edizioni speciali come quella dell’asta di Bring A Trailer. Negli USA, infatti, è in vendita una delle 150 Diablo SE30.

Una speciale Diablo per i 30 anni

Questa Diablo è l’esemplare numero 77 dei 150 previsti per la Special Edition 30, un allestimento specifico venduto tra il 1994 e il 1995 per celebrare i 30 anni di vita del marchio. In particolare, la Diablo dell’asta è l’ultima SE30 consegnata nel mercato nordamericano nel gennaio 1995.

La tinta color argento esalta le forme futuristiche e aerodinamiche per l’epoca. Davanti si trovano i fari a scomparsa, una delle caratteristiche più “cool” delle sportive degli anni ’80 e ’90, mentre nella fiancata sono presenti i cerchi in lega di magnesio OZ nella doppia misura da 17” e 18”.

La SE30 si caratterizza per paraurti di forma leggermente diversa, nuove prese d’aria e uno spoiler posteriore unico. Inoltre, questo particolare esemplare è dotato di alzacristalli elettrici, al contrario di quelli originali in plexiglass con comando manuale.

Un V12 d’altri tempi

Anche nell’abitacolo si respira l’aria tipica dei modelli anni ’90. I sedili in pelle nera sono sagomati su un telaio in fibra di carbonio, mentre al centro della plancia sono presenti i vari pulsanti per comandare ogni singolo aspetto del comfort e della guida.

L’equipaggiamento della Lamborghini è piuttosto completo e comprende, tra le altre cose, anche il climatizzatore automatico e un impianto audio Alpine con lettore CD.

A spingere la Diablo ci pensa il 5.7 V12 da 525 CV che scarica tutta la sua potenza sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. Da nuova, le prestazioni erano di altissimo livello, con uno scatto 0-100 km/h di 4 secondi e una velocità massima di 331 km/h.

La Lamborghini ha percorso circa 33 mila chilometri ed è stata sottoposta ad alcuni interventi per ripristinarne la meccanica. Ad esempio, il differenziale posteriore è stato interamente ricostruito e il sistema di scarico è stato fortemente aggiornato.

Quanto potrebbe valere? Al momento, le offerte sono arrivate fino a 355 mila dollari (315 mila euro). Tuttavia, stando alle aste passate, la Diablo SE30 potrebbe costare oltre 400 mila euro, una cifra molto vicina ad un’Aventador SVJ.