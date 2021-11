Presentata al salone di Ginevra del 2013 per celebrare il 50esimo anniversario dalla fondazione della Casa del Toro, la Veneno è stata prodotta da Lamborghini in sole 13 unità (4 coupé e 9 roadster) fino al termine dell'anno successivo.

Un esemplare di Lamborghini Veneno Rodaster sarà messo in vendita all’asta da Silverstone Auctions nella cornice del prossimo Riyadh Car Show, in programma dal 18 al 28 novembre 2021.

Il V12 allo stato dell'arte

Realizzata sulla base del modello Aventador, la Veneno, il cui nome è ispirato a quello di un toro della corrida, ha una carrozzeria disegnata dal Centro Stile per massimizzare il carico aerodinamico e aumentare la stabilità alle alte velocità e presenta un telaio monoscocca in fibra di carbonio, con finitura a vista nel tunnel centrale e sulla soglia delle portiere.

A spingere l’hypercar ci pensa il motore V12 aspirato da 6,5 litri, derivato dalla Aventador, che è stata messo a punto dai tecnici Lamborghini per sviluppare 750 CV a 8.250 giri/min e una coppia massima di 690 Nm a 5.550 giri/min, grazie a un sistema di aspirazione rivisto e a un nuovo impianto di scarico. Numeri che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e di toccare i 355 km/h di velocità massima.

Come appena uscita di fabbrica

Il modello in vendita è una versione Roadster, la numero due dei soli nove esemplari prodotti, acquistata dall’originale proprietario da un membro della Casa reale saudita. Presenta una carrozzeria verniciata in tonalità nero opaco e finiture interne, tra cui i sedili, in colore verde lime, tinta che viene ripresa anche per la striscia decorativa che corre lungo l’esterno della Lamborghini.

La Veneno, con 1.681 km percorsi e in condizioni pari al nuovo, verrà messa all'incanto durante l'asta Seven Concours del 25 novembre, organizzata da Silverstion Auctions in occasione del Riyadh Car Show 2021, il principale salone dedicato al mondo dell'auto del Medio Oriente che ritorna dopo un anno di assenza a causa della pandemia.

La stima d'asta non è stata dichiarata dai banditori britannici, ma è facile ipotizzare per questa hypercar da sogno un prezzo d'aggiudicazione di diversi milioni di euro.