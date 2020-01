Era il 2013 quando al Salone di Ginevra Lamborghini mostrò ad appassionati ed addetti ai lavori la propria Veneno. Un esemplare a tiratura estremamente limitata, tanto più che la produzione finì nel 2014 con solo 4 elementi in versione coupè e 9 in versione roadster, svelata nel 2006.

Prezzo "in linea" con il mercato

Ecco, proprio uno di quegli esemplari Roadster della Veneno, nata per celebrare i 50 anni della casa di Sant'Agata Bolognese, sarà battuta all'asta dalla famosa Casa d'Aste Sotheby's il prossimo 5 febbraio a Parigi, con un prezzo di partenza che varia tra i 4,5 milioni e i 5,5 milioni di euro. Un prezzo, a ben vedere, in linea con quello che era il costo da nuova, quando la cifra da scrivere sul libretto degli assegni era di 3,3 milioni di euro, tasse escluse, dunque poco più di 4 milioni per il mercato italiano.

Punta al record di 7,6 milioni

Tra l'altro, il prezzo di 5,5 milioni - come base - non si avvicina ancora ai 7,6 milioni di euro battuti per un altro esemplare della Roadster durante un'asta di Bonhams, in Svizzera. In quel caso l'esemplare apparteneva all'ex governatore della Guinea Equatoriale.

L'esemplare in vendita all'asta è il secondo prodotto su nove, con 450 km sulle proprie spalle. Il fortunato acquirente diverrebbe, tra l'altro, il terzo possessore di questo modello che ha già avuto due proprietari, uno dei quali era un membro non meglio precisato della famiglia reale dell'Arabia Saudita.

Figlia dell'Aventador

Disegnata dal Centro Stile Lamborghini, la Veneno è stata sviluppata partendo dalla Aventador come base. Dotata di telaio monoscocca in carbonio, è spinta dal V12 da 6.5 litri aspirato in grado di sprigionare 750 CV. E' dotata di trazione integrale, è completamente priva di tetto e pesa 1.500 kg, quasi 50 kg più della Veneno coupé. La velocità massima è di 355 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di appena 2,9 secondi.