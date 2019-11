Il mondo dell’auto è fatto di tanti mestieri, ma ce n’è uno solo che parla un linguaggio universale in grado di essere compreso da tutti suscitando emozioni: quello del design. Perchè disegnare un’automobile significa dare forma a un’idea di bellezza, di proporzioni e di funzione, che cambia a seconda della tipologia di auto.

Lo stile di ogni “macchina” rappresenta una sfida, creativa e tecnica, a dir poco avvincente la cui complessità si può capire solo visitanto un centro stile. Meglio ancora se speciale come quello dove nascono delle supercar da sogno come le Lamborghini.

Segreto di stile

La terza puntata della webserie Made in Motor Valley fa dunque tappa a Sant’Agata Bolognese dove, Mitja Borkert, il capo del Design Lamborghini ci ha aperto le porte di uno dei reparti più riservati in assoluto all’interno di una Casa automobilistica. Perchè in un Centro Stile, sulle decine monitor su cui sono rivolti gli occhi del team di Designer e Modellatori, prendono forma le auto che vedremo nei prossimi dieci anni.

Che nel caso di Automobili Lamborghini possono essere supercar ”tradizionali”, o hypercar prodotte in serie speciali destinate a una manciata di collezionisti. Per non parlare delle one off o dei prototipi che si progettano per sperimentare e definire l’evoluzione dei tratti stilistici di un brand.

Fra forma e funzione

In questo video insieme a Mitja Borkert abbiamo ripercorso il processo con il quale nasce il design di una nuova Lamborghini. Un processo lungo e appassionante che richiede pazienza, sacrifici e gioco di squadra per "frizzare" lo stile migliore che deve rispondere alle esigenze di fascino estetico (evidentemente) e di funzione tecnica che significa aerodinamica, di prestazioni e sicurezza, senza dimenticare il marketing. Nel corso della nostra visita non potevano non toccare con mano l’attuale manifesto stilistico del futuro Lamborghini: la straordinaria Terzo Millennio.

Buona visione!